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24 saat içinde sofralarda! Tescilli lezzetin hasadı başladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli "Havran siyah inciri"nin hasadına başlandı.

24 saat içinde sofralarda! Tescilli lezzetin hasadı başladı

İnce kabuğu ve aromatik bir lezzete sahip olan, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescil edilen "Havran siyah inciri"nin hasadı dolayısıyla Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla ilçedeki bir bahçede program gerçekleştirildi.

Daha sonra üreticilerle incir toplayan Ustaoğlu, gazetecilere, Havran'ın Balıkesir'in önemli üretim noktalarından biri olduğunu söyledi.

24 saat içinde sofralarda! Tescilli lezzetin hasadı başladı 1

Bölgede mandalina, zeytin ve nar başta olmak üzere birçok ürün üretildiğini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İncirimiz, bu bölgeye özgü ve coğrafi işaretlidir. Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte 'bismillah' diyerek ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Havran'da bizim 2 bin 500 dekarlık alanda yaklaşık 25 bin incir ağacımız mevcut. Yıllık ortalama 650-700 ton civarında siyah incir elde ediyoruz. Topladığımız siyah incirlerimiz, 24 saat geçmeden tüketicinin sofrasına ulaşmış oluyor. Balıkesir zengin bir meyve ve sebze çeşitliliğine sahip. Çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın yüzü gülsün istiyoruz. İnşallah üreticilerimize ve çiftçilerimize bereketli ve bol bir sezon temenni ediyoruz."

24 saat içinde sofralarda! Tescilli lezzetin hasadı başladı 2

Üreticilerden Ali Atak da incirin ocak ayından itibaren bakımlarının başladığını dile getirdi.

Temmuz sonu gibi hasadın başladığını belirten Atak, "İncirimiz çok lezzetli. İncirlerimiz bize dedelerimizden kalma. Yöremize has bir üründür. Çok bereketli bir üründür. Türkiye'nin dört bir tarafına incirlerimizi gönderiyoruz." diye konuştu.

İncir hasadı yapan işçilerden Nuray Önder de hasadın yaklaşık 1 ay sürdüğünü ifade ederek toplanan incirleri daha sonra kasalara dizdiklerini sözlerine ekledi.

Programa, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, Havran Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
incir
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