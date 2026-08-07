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Türkiye'nin en iyi simitleri açıklandı! İzmit'in sırası tartışma yarattı

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Türkpatent'in coğrafi işaret verileri ve resmi üretici tarifleri esas alınarak hazırlanan araştırmada İzmit simidi 87,5 puanla Türkiye'nin en iyi simitleri arasında 6'ncı sırada yer aldı. Sıralamayı değerlendiren simit müdavimleri "Ağızlarının tadını bilmiyorlar" derken, 52 yıllık taş fırın ustası ise "Ben kimseyle yarışmıyorum, orijinal simit yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmada Eskişehir simidi 91 puanla ilk sırada yer alırken; Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü oldu. Ankara ve İstanbul simitleri 88'er puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle üretilen İzmit simidi ise 87,5 puanla sıralamada 6'ncı oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekmişti. Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övmüştü.

"ORİJİNAL TAŞ FIRIN SİMİDİ YAPIYORUM"

İzmit'teki mesleğinde 52 yılı geride bırakan taş fırın ustası Çetin Altun, baba mesleğine 10 yaşında simit satarak başladığını belirterek sonuçlara saygı duyduğunu ifade etti. Altun, "Baba mesleğim, 10 yaşında simit satmaya başlayarak bu mesleğe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda matador tabir edilen diğer simitlerden de yapılıyor. Onlar da güzel ama benim yaptığım simidin özelliğini sorarsanız; taş fırında pişmesi, tabanının taş olması ve odun ateşinde pişmesi. Bir de katkısı yok. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu, Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olarak söyleniyor. O zaman gayrimüslimler yapıyormuş. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda İzmit'te taş fırında simit yapan pek yok. Bir tane çarşıda vardı, doğalgaza döndü. Şu anda Derince'de var bir iki tane ama onların da son durumunu bilmiyorum" dedi.

Türkiye nin en iyi simitleri açıklandı! İzmit in sırası tartışma yarattı 1

"TÜM SİMİTLER GÜZEL, BEN KİMSEYLE YARIŞMIYORUM"

Taş fırın simidinin meşakkatli olduğunu söyleyen Altun, "Taş fırının bile bir canı var. Ara sıra dinlendirmen lazım çünkü taban soğur, randıman alamazsın. Onun için burada bu fırına fazla yüklenemezsin. Bize siparişler geliyor. Biz çoğunu karşılayamıyoruz çünkü fırının gücü belli ama diğerleri istedikleri kadar yapabilir. Ben sonuçlara saygı duyuyorum. O konuda bir şey demek istemiyorum çünkü yarışmak istemiyorum. Ben orijinal simit yapıyorum. Bütün arkadaşların emeğine sağlık diyorum. Tüm simitler güzel, ben kimseyle yarışmıyorum" şeklinde konuştu.

"AĞZININ TADINI BİLMEYENLER İZMİT SİMİDİNİ 6'INCI SIRAYA ALDI"

Fırından alışveriş yapan ve İzmit simidinin daha üst sıralarda olması gerektiğini savunan kent sakinleri ise araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Selda Kasnak, "İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı sıraya aldı. İzmit simidi bir zevktir" ifadelerini kullandı.

Türkiye nin en iyi simitleri açıklandı! İzmit in sırası tartışma yarattı 2

"ESKİŞEHİR DEĞİL, İZMİT SİMİDİNİN BİRİNCİ OLMASI LAZIM"

Ahmet Yuşa Avla, senelerdir aynı fırından simit yediğini ifade ederek, "Senelerdir buradan simit yiyorum. Odun ateşinde pişen simidin tadı başka. Ağzının tadını bilmiyorlar, Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım" dedi.

Birçok yerde simit yediğini ancak İzmit'teki lezzetin yerini hiçbir ilin tutmadığını söyleyen Erdal Erol ise "Ankara, Bursa ve İzmir'in simidi İzmit'inkinin yerini tutmuyor. İzmit simidi 1 numara. İzmit'te 1 numara olan fırın ise bu fırındır" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
simit
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