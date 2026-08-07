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Brokoli ve karnabaharı haşlamayın! Daha lezzetli ve sağlıklı yöntem

Uzmanlara göre brokoli ve karnabaharı haşlamak, hem lezzetini hem de besin değerini azaltabiliyor. Fırında zeytinyağıyla pişirme yöntemi ise sebzelerin daha çıtır, aromatik ve besleyici olmasını sağlıyor.

Brokoli ve karnabaharı haşlamayın! Daha lezzetli ve sağlıklı yöntem
Nilgün Arabacı

Brokoli ve karnabahar, sağlık açısından önemli besinler arasında yer alsa da birçok kişi tarafından tatsız ve iştah açıcı bulunmuyor. Bunun sebebinin sebzelerin kendisi değil, yanlış pişirme yöntemi olduğunu belirtiliyor.

Tarif geliştiricisi ve Garlic Salt and Lime'ın kurucusu Stacey, brokoli ve karnabaharın haşlanmak yerine fırında közlenerek pişirilmesinin hem lezzeti hem de besin değerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Haşlama sırasında sebzelerin doğal aromalarının büyük bölümü pişirme suyuna geçerken, C vitamini ve diğer suda çözünen vitaminlerin de önemli bir kısmı kaybolabiliyor. Ayrıca uzun süre haşlanan sebzeler yumuşayarak dokusunu da kaybediyor.

Fırında pişirme yönteminde ise yüksek ısı sayesinde brokoli ve karnabaharın doğal şekerleri karamelize oluyor. Böylece sebzeler hafif tatlı, cevizimsi bir aroma kazanırken dış yüzeyi altın renginde ve hafif çıtır bir dokuya ulaşıyor.

Stacey, "Bu tarif hem oldukça pratik hem de birçok ana yemeğin yanında servis edilebiliyor. Sadece birkaç malzemeyle lezzetli ve sağlıklı bir garnitür hazırlamak mümkün." ifadelerini kullandı.

Gerekli malzemeler

  • 225 gram brokoli
  • 225 gram karnabahar
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

İsteğe bağlı olarak parmesan peyniri, soya sosu, susam veya pul biber de kullanılabiliyor.

İlk olarak fırın 200 dereceye ısıtılıyor. Brokoli ve karnabahar eşit büyüklükte çiçeklerine ayrıldıktan sonra geniş bir kapta zeytinyağı, tuz ve karabiberle iyice harmanlanıyor.

Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde dizilen sebzelerin birbirine temas etmemesine dikkat edilmesi öneriliyor. Bu sayede tüm parçalar eşit şekilde kızarıyor.

Sebzeler yaklaşık 25-30 dakika boyunca altın sarısı renk alana kadar pişiriliyor. Fırından çıktıktan sonra isteğe göre üzerine parmesan peyniri, susam, pul biber veya birkaç damla soya sosu eklenerek servis edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
brokoli Karnabahar
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