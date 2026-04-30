24 saat sonra binlercesi kapanacak! Telefonlarınızı kontrol edin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen denetimler kapsamında, Türkiye’ye giriş yapan ve yerli operatörler üzerinden sinyal aldığı tespit edilen kayıt dışı IMEI’li cihazlar için verilen kullanım süresi sona eriyor.

Süreyi dolduran telefonlar:

Arama yapamayacak

SMS gönderemeyecek

Mobil internet kullanamayacak

1 MAYIS KRİTİK TARİH: TELEFONLAR KAPANABİLİR

1 Mayıs itibarıyla 120 günlük süresi dolan cihazların şebekeden tamamen düşürülmesi bekleniyor. Bu kapsamda 'kayıt dışı telefon' olarak adlandırılan cihazlar aşamalı olarak iletişime kapatılacak.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kullanıcılar cihazlarının durumunu şu şekilde kolayca kontrol edebilir: e-Devlet üzerinden "BTK IMEI Sorgulama" ekranından sorgulama yapabilirsiniz.

KULLANIM SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR?

BTK tarafından gönderilen SMS tarihi, 120 günlük sürenin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Örnek: 5 Ocak 2026’da uyarı alan cihaz, 5 Mayıs 2026’ya kadar kullanılabiliyor.

E-SIM KULLANIMI SÜREYİ UZATIYOR MU?

Yeni nesil telefonlarda yer alan e-SIM teknolojisiyle ilgili bazı kullanım detayları dikkat çekiyor:

Fiziksel SIM: 120 gün

e-SIM: +120 gün ek kullanım

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu durumda toplam süre 240 güne kadar çıkabiliyor, ancak kayıt yapılmazsa cihaz tamamen kapanıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN TL’Yİ AŞTI

2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefonların Türkiye’de yasal kullanım için kayıt ücreti 54.258 TL olarak uygulanıyor.

Kayıt yapılmazsa cihazlar tamamen şebeke dışı kalıyor.

UZMANLARDAN YASAL UYARI

Uzmanlar, özellikle IMEI değişikliği veya kopyalama işlemlerinin yasa dışı olduğunu vurguladı. Bu tür işlemlerin hem cihazı kullanılamaz hale getirebileceği hem de hukuki yaptırımlara yol açabileceği belirtildi. Kullanıcıların cihazlarını yalnızca yasal kayıt süreciyle kullanıma açması gerektiği bildirildi.