24 saat sonra binlercesi kapanacak! Telefonlarınızı kontrol edin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen denetimler kapsamında, Türkiye’ye giriş yapan ve yerli operatörler üzerinden sinyal aldığı tespit edilen kayıt dışı IMEI’li cihazlar için verilen kullanım süresi sona eriyor.
Süreyi dolduran telefonlar:
Arama yapamayacak
SMS gönderemeyecek
Mobil internet kullanamayacak
1 Mayıs itibarıyla 120 günlük süresi dolan cihazların şebekeden tamamen düşürülmesi bekleniyor. Bu kapsamda 'kayıt dışı telefon' olarak adlandırılan cihazlar aşamalı olarak iletişime kapatılacak.
Kullanıcılar cihazlarının durumunu şu şekilde kolayca kontrol edebilir: e-Devlet üzerinden "BTK IMEI Sorgulama" ekranından sorgulama yapabilirsiniz.
BTK tarafından gönderilen SMS tarihi, 120 günlük sürenin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
Örnek: 5 Ocak 2026’da uyarı alan cihaz, 5 Mayıs 2026’ya kadar kullanılabiliyor.
Yeni nesil telefonlarda yer alan e-SIM teknolojisiyle ilgili bazı kullanım detayları dikkat çekiyor:
Fiziksel SIM: 120 gün
e-SIM: +120 gün ek kullanım
Bu durumda toplam süre 240 güne kadar çıkabiliyor, ancak kayıt yapılmazsa cihaz tamamen kapanıyor.
2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefonların Türkiye’de yasal kullanım için kayıt ücreti 54.258 TL olarak uygulanıyor.
Kayıt yapılmazsa cihazlar tamamen şebeke dışı kalıyor.
Uzmanlar, özellikle IMEI değişikliği veya kopyalama işlemlerinin yasa dışı olduğunu vurguladı. Bu tür işlemlerin hem cihazı kullanılamaz hale getirebileceği hem de hukuki yaptırımlara yol açabileceği belirtildi. Kullanıcıların cihazlarını yalnızca yasal kayıt süreciyle kullanıma açması gerektiği bildirildi.
