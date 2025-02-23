24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Valilikler tek tek duyurdu... Eğitime kar engeli!

Kar yağışı etkisini artırdı kar tatili haberleri peş peşe geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli '24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?' sorusuna yanıt ararken; valilik kararları gelmeye devam ediyor. İşte okulların tatil edildiği illerin listesi...

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.

Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde 24 Şubat Pazartesi için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi. Sinop Üniversitesi de, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

BARTIN

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

SAMSUN

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle Merkez ve Pınarbaşı ilçelerinin de dahil edilmesinin ardından eğitime ara verilen ilçe sayısı 11’e yükseldi. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.

Merkez ilçe ve Pınarbaşı ilçesinde de alınan kararla eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatilinin verildiği 11 ilçede de 24 Şubat Pazartesi günü engelli ve hamile personelin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır