24 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

24 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 24 Şubat akşamı FOX TV'de Mahkum, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kanal D'de Camdaki Kız AT'de Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

24 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Şubat Perşembe akşamı, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümleriyle ekrana geldi. 24 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 24 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

24 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

