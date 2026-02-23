24 yıl önce ortadan kayboldu: Kaçıp gizli bir hayat yaşamış!

24 yıl önce Noel alışverişine gittiğini söyleyerek ortadan kaybolan üç çocuk annesi Michele Hundley Smith’ten şaşırtan haber geldi. Yıllardır kendisinden haber alınamayan Smith’in hayatta olduğu ve başka bir isimle gizli bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Smith’in, Rockingham County Sheriff’s Office ekipleri tarafından “sağ ve iyi durumda” bulunduğu açıklandı. Yetkililer, 19 Şubat’ta dosyaya ilişkin yeni bir bilgi aldıklarını, ertesi gün Smith’e ulaşıldığını duyurdu. Ancak Smith’in talebi üzerine bulunduğu yer kamuoyuyla paylaşılmadı.

3 ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKMIŞTI

Smith, kaybolduğu dönemde 19, 14 ve 7 yaşlarında olan üç çocuğunu geride bırakmıştı. Dosya yıllar içinde birçok kurum tarafından, FBI dahil, araştırıldı ancak herhangi bir iz bulunamamıştı.

Ailenin yıllarca “yas mı tutuyoruz yoksa umut mu ediyoruz” ikilemi yaşadığı öğrenildi.

“YAŞIYOR OLMASI YETER”

Kuzeni Barbara Byrd, “Onun yaşadığını bilmek şu an için her şeyden önemli” dedi. Kızı Amanda ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda duygularının karmaşık olduğunu belirterek, “Mutluyum, öfkeliyim, kalbim kırık… Hepsi bir arada” ifadelerini kullandı.

Amanda, annesiyle yeniden bir ilişki kurup kuramayacağını bilmediğini ancak ona olan sevgisinin hiç bitmediğini söyledi.

ARAÇ HÂLÂ KAYIP

Smith’in kaybolduğu gün orman yeşili 1995 model Pontiac Trans Sport marka minibüs kullandığı belirtilmişti. Araç ise bugüne kadar hiç bulunamadı.