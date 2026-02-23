Kışın kabusu tarih oluyor! Çoraba bunu sıkmak yetiyor

Eski reality şov yıldızı Hannah Norburn, kış aylarında birçok kadının kabusu olan kaçan çorap sorununa karşı şaşırtan bir yöntem paylaştı. Üstelik çözüm, evde bulunan ucuz bir güzellik ürünü.

“HAYAT KURTARAN” TÜYO

Sosyal medyada yayınladığı videoda siyah şort ve krem rengi kazak kombiniyle kamera karşısına geçen Norburn, çorabını giymeden önce üzerine saç spreyi sıktı.

“Bir hayat tüyom var. Çoraplarımıza saç spreyi sıkıyoruz. Delinmesini ve kaçmasını önlüyor” diyen Norburn, pahalı ürünlere gerek olmadığını, uygun fiyatlı herhangi bir spreyin işe yarayacağını söyledi.

Ayrıca çorapları ilk kullanımdan önce soğuk suda yıkamanın ve yıkarken mutlaka çamaşır torbası ya da yastık kılıfı kullanmanın da ömrünü uzatabiliyor.