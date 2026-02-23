Şıklığı Olaydı… Eteği yırtılınca geceye damga vurdu!

Londra’da düzenlenen BAFTA Ödül Töreni gecesine hem ödüller hem de kırmızı halı kazaları damga vurdu. Ünlü oyuncu Kirsten Dunst, tören sonrası katıldığı davette yaşadığı talihsiz anla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ETEK YIRTILDI, ZOR ANLAR YAŞADI

43 yaşındaki oyuncu, aday olan eşi Jesse Plemons’a destek vermek için törene katıldı. Ancak gece sonunda özel bir kulüpte düzenlenen davete giderken eteğinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.

Dunst, siyah-beyaz elbisesinin üzerine giydiği kabarık kollu pembe ceketiyle dikkat çekti. Yaşadığı aksiliğe rağmen moralini bozmadığı ve davete neşeli şekilde katıldığı görüldü.