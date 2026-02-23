Mynet Trend

Şıklığı Olaydı… Eteği yırtılınca geceye damga vurdu!

BAFTA gecesinde şıklığıyla göz kamaştıran Kirsten Dunst, after party yolunda talihsiz bir an yaşadı. Ünlü oyuncunun eteği yırtıldı, o anlar geceye damga vurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Londra’da düzenlenen BAFTA Ödül Töreni gecesine hem ödüller hem de kırmızı halı kazaları damga vurdu. Ünlü oyuncu Kirsten Dunst, tören sonrası katıldığı davette yaşadığı talihsiz anla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Şıklığı Olaydı… Eteği yırtılınca geceye damga vurdu! 1

ETEK YIRTILDI, ZOR ANLAR YAŞADI

43 yaşındaki oyuncu, aday olan eşi Jesse Plemons’a destek vermek için törene katıldı. Ancak gece sonunda özel bir kulüpte düzenlenen davete giderken eteğinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.

Şıklığı Olaydı… Eteği yırtılınca geceye damga vurdu! 2

Dunst, siyah-beyaz elbisesinin üzerine giydiği kabarık kollu pembe ceketiyle dikkat çekti. Yaşadığı aksiliğe rağmen moralini bozmadığı ve davete neşeli şekilde katıldığı görüldü.

Şıklığı Olaydı… Eteği yırtılınca geceye damga vurdu! 3

