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25 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program zirveye adını yazdırdı?

26.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos’ta ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV2de Sen Çal Kapımı, Kanal D'de Bumblebee, Star TV'de Kocan Kadar Konuş Diriliş, ATV'de Ocean's 8 gibi yapımlar reytinglerde yarıştı.

25 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program zirveye adını yazdırdı?

Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. Total’de zirvede MasterChef Türkiye yer alırken, ikinci sırada ise Sen Çal Kapımı, 3. sırada ise FOX Ana Haber yer aldı. İşte 25 Ağustos reyting sonuçları…

İŞTE 25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Sen Çal Kapımı” yer aldı.

25 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program zirveye adını yazdırdı?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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FOX
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