25 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi reytinglerde birinci oldu?

25 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Suikastçi, Show TV'de Mucize Aşk, TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi.
25 Ekim 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
1 YASAK ELMA FOX
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 YASAK ELMA (OZET) FOX
5 KALP YARASI ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
1 YASAK ELMA FOX
2 KALP YARASI ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 YASAK ELMA (OZET) FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 ATV ANA HABER ATV
9 KALP YARASI (OZET) ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
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