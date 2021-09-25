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25 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

25.09.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde masterclass yapılıyor. Yarışmacılar, bu bölümde peynir üretim aşamalarını öğreniyor. Ayrıca bir isim yedeklerden ana kadroya girecek. Peki 25 Eylül MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte merak edilenler...

25 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

MasterChef'de bugün masterclass bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölüm sonrası yarışmacılardan kimin ana kadroya girdiği de merak konusu oldu. Peki 25 Eylül MasterChef ana kadroya kim girdi?

25 EYLÜL MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla sürüyor. MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek bir isim daha bu akşam yayınlanacak bölüm sonrası belli olacak. Programda 10 yarışmacı adayı arasında verilecek mücadele sonucu, ana kadroya girmeye hak kazanacak bir isim daha şefler tarafından açıklanacak.

Yeni bölümde yarışmacılar öncelikle peynir üretim aşamaları öğrenilecek. Yarışmacılardan ayrıca makarna yapması da istenecek. MasterChef yedeklerden ana kadroya giren isim belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanmış olan Eren seçmişti. Yarışmacılardan Eren ilk eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Hasan, MasterChef'te eleme potasına girmiş olan beşinci isim olmuş oldu. Mavi takım daha sonra 6. adayı belirlemek amacıyla bir oylama yaptı. Gerçekleşen oylama sonucunda ise ismi en çok yazılan Burcu oldu. Hasan ve Burcu böylece son eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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