25 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Son Yaz, MasterChef, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar reytinglerde yarıştı. İşte merak edilenler...
KARDEŞLERİM
GÖNÜL DAĞI
KARDEŞLERİM (ÖZET)
MASTERCHEF TÜRKİYE
GÖNÜL DAĞI (ÖZET)
SON YAZ
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONU
SHOW ANA HABER
SON YAZ (ÖZET)
HAVA DURUMU
GÖNÜL DAĞI
MASTERHEF TÜRKİYE
KARDEŞLERİM
SON YAZ
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONU
SON YAZ (ÖZET)
GÖNÜL DAĞI (ÖZET)
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)
KARDEŞLERİM
Okuyucu Yorumları 0 yorum