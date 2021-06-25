25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte Gelinim Mutfakta elenen isim...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 25 Haziran'da haftanın son günü birinci ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekranlar gelen programda bugün haftanın eleneni açıklanacak ve gelinlerin puan durumu da belirlenecek. Cuma günü puan durumu merakla bekleniyor. Peki 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak konusu oldu. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla ekrana gelen programda Cuma günü haftanın finali gerçekleşecek. İzleyiciler 25 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim sorularını merak ediyor. Bugün yayınlanacak bölümde birinci ve elenen isim de belli olacak.

Bugün Gelinim Mutfakta'da hafta boyu mücadele eden isimlerden haftanın birincisi ve elenen isim yayınlanan son bölümde belirlenmiş olacak. En yüksek puanı elde ederek beş altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler kıyasıya mücadele etti. Birinci ve elenen isim bölüm sonunda sayfamızda açıklanacak.

25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ayten

Gönül

Aysun

Yağnur



