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25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

26.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar haftanın altıncı gününde de internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. 25 Mart Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Yalnız Kurt ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 25 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

25 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 25 Mart Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Yalnız Kurt ve Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 25 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

25 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart Cuma TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı. 25 Mart Cuma akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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