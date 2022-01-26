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25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

26.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün ekranlarda Survivor All Star 2022, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı gibi birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Bu yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer almak için yarıştı. Bilindiği üzere her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı?

25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki 25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

25 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:15 Kanunsuz Topraklar
03:00 Kamera Arkası
03:45 Elkızı
06:00 Kadın

25 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)
22:30 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)
01:00 Annemizi Saklarken
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

25 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
04:15 Aşk Laftan Anlamaz

25 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Kardeşlerim
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çulurova

25 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 2 (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Karım (Yerli Sinema)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Asi

25 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panoroma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

25 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Mezarcı (Yerli Sinema)
02:05 Yerli Belgesel
02:45 Masumlar Apartmanı

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