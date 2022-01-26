25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci geldi?

TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki 25 ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

25 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Kanunsuz Topraklar

03:00 Kamera Arkası

03:45 Elkızı

06:00 Kadın

25 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)

22:30 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)

01:00 Annemizi Saklarken

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

25 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

25 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Kardeşlerim

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çulurova

25 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

22:15 Recep İvedik 2 (Yabancı Sinema)

00:15 Eyvah Karım (Yerli Sinema)

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Asi

25 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panoroma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

25 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Mezarcı (Yerli Sinema)

02:05 Yerli Belgesel

02:45 Masumlar Apartmanı

