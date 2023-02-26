Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

26.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Gönül Dağı, Dokuz Oğuz, Survivor gibi birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Pazar günleri reyting sonuçları, diğer günlere göre daha geç açıklanıyor. Peki 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

25 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

24 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

YALI ÇAPKINI

YALI ÇAPKINI (ÖZET)

ATEŞ KUŞLARI

KIZILCIK ŞERBETİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

ATV ANA HABER

ATEŞ KUŞLARI (ÖZET)

ESRA EROL'DA

KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

24 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

YALI ÇAPKINI

KIZILCIK ŞERBETİ

YALI ÇAPKINI (ÖZET)

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

ATEŞ KUŞLARI

ATV ANA HABER

BARBABROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI

HAYALET TETİKÇİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Şubat Pazar: TV yayın akışı26 Şubat Pazar: TV yayın akışı
'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı
Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.