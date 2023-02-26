25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kardeşlerim, Gönül Dağı Dokuz Oğuz, Survivor reyting sonuçları...

25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

25 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

24 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

YALI ÇAPKINI

YALI ÇAPKINI (ÖZET)

ATEŞ KUŞLARI

KIZILCIK ŞERBETİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

ATV ANA HABER

ATEŞ KUŞLARI (ÖZET)

ESRA EROL'DA

KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

24 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

YALI ÇAPKINI

KIZILCIK ŞERBETİ

YALI ÇAPKINI (ÖZET)

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

ATEŞ KUŞLARI

ATV ANA HABER

BARBABROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI

HAYALET TETİKÇİ

