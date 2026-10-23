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Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bugün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu sayıda ülkede satışa çıktı. Türkiye'de 229 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni model için Almanya'dan Çin'e, Hindistan'dan Avustralya'ya kadar birçok ülkede teknoloji tutkunları Apple mağazalarına yöneldi. Objektiflerine yansıyan görüntülerde, yeni telefonu yakından inceleyen müşteriler ve mağaza önlerinde oluşan kuyruklar dikkat çekti. İşte dünyadan katlanabilir iPhone manzaraları...

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor
Enes Çırtlık

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim Cuma günü (bugün) itibarıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla ülke ve bölgede satışa sunuldu.

Kitap gibi katlanabilen bir tasarıma sahip ve ABD'de 1.999 dolardan başlayan iPhone Duo'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 999 TL.

Yeni iPhone'u satın almak ve deneyimlemek isteyen müşteriler dünyanın farklı noktalarındaki Apple mağazalarının yolunu tuttu.

ALMANYA

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 1

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 2

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 3

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 4

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 5

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 6

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 7

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 8

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 9

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 10

HİNDİSTAN

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 11

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 12

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 13

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 14

ÇİN

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 15

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 16

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 17

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 18

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 19

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 20

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 21

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 22

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 23

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 24

AVUSTRALYA

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 25

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 26

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 27

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 28

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 29

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 30

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 31

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 32

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 33

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 34

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 35

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 36

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 37

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 38

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 39

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 40

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

iPhone Duo'nun Türkiye'de de satışa sunuldu. Buna göre, cihazın 256 GB kapasiteli modeli ülkemizde 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL'den satılıyor.

Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş ekran sunuyor. Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, iki farklı ekranla geliyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 41

Cihaz kapalı konumdayken 5,4 inç Super Retina XDR OLED dış ekran kullanılabiliyor. Telefon açıldığında ise 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir Super Retina XDR OLED ekran ortaya çıkıyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre iç ekran, iPhone 18 Pro Max'in ekranından yüzde 50 daha büyük ekran alanı sunuyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 42

iPhone Duo'nun teknik özellikleri şöyle:

Özellik iPhone Duo
İç ekran 7,6 inç katlanabilir OLED
Dış ekran 5,4 inç OLED
Yenileme hızı 120 Hz'e kadar ProMotion
İşlemci Apple A20 Pro
Ana kamera 48 MP Fusion
Ultra geniş kamera 48 MP Fusion
Ön kamera 12 MP Center Stage
Ek kamera Ekran altı FaceTime kamerası
Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
Ağırlık 254 gram
Açık kalınlık 5,2 mm
Kapalı kalınlık 11,3 mm
Kimlik doğrulama Touch ID
SIM Çift eSIM
Renkler Gece Rengi, Yıldız Rengi

Apple, cihazın iç ekranında yansımaları azaltmak ve kat izinin görünürlüğünü düşürmek amacıyla nano-texture cam kullanıyor.

Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızını, ProMotion teknolojisini ve Hep Açık ekran özelliğini destekliyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 43

IPHONE DUO'NUN KATLANABİLİR EKRANI NE SUNUYOR?

iPhone Duo'nun en dikkat çekici özelliği, katlanabilir ekranının farklı kullanım biçimlerine olanak tanıması.

Telefon kapalıyken geleneksel bir iPhone gibi kullanılabiliyor. Açıldığında ise geniş ekranı sayesinde video izlemek, oyun oynamak ve birden fazla uygulamayla çalışmak için daha fazla alan sunuyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 44

Apple, iPhone Duo'nun katlanabilir yapısına uygun olarak iOS deneyimini de yeniden düzenledi.

Yeni Split View özelliği sayesinde iki uygulama yan yana kullanılabiliyor.

Apple'ın 22 Ekim'de yayımladığı açıklamaya göre Netflix, Zoom, Slack ve Instagram'ın Edits uygulaması gibi uygulamalar da iPhone Duo'nun farklı ekran düzenlerinden yararlanacak şekilde optimize ediliyor.

Şirket, katlanabilir iPhone'a özel uygulama ve oyunların App Store'da ayrıca öne çıkarılacağını da açıkladı.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 45

IPHONE DUO'DA HANGİ İŞLEMCİ VAR?

iPhone Duo, Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alıyor.

Çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Apple, gelişmiş soğutma sistemi ve özel buhar haznesi sayesinde telefonun uzun süreli yoğun kullanımda performansını korumasına odaklanıldığını belirtiyor.

Cihaz ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 46

IPHONE DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun arkasında 48 MP Dual Fusion kamera sistemi yer alıyor.

Sistem, 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kameradan oluşuyor.

Ana kamera 2 kata kadar optik kalitede yakınlaştırma sunarken ultra geniş kamera 120 derecelik görüş alanına sahip.

Telefonun dış ekranında 12 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Katlanabilir iç ekranın altında ise görüntülü görüşmeler için ayrı bir FaceTime kamerası yer alıyor.

Katlanabilir tasarım sayesinde kullanıcılar Duo Preview özelliğiyle fotoğrafı çekilen kişiye dış ekrandan canlı önizleme gösterebiliyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 47

IPHONE DUO PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Apple'ın resmi verilerine göre iPhone Duo, 24 saate kadar tipik kullanım süresi sunuyor.

Şirketin video oynatma testlerinde ise farklı ekranlar için farklı sonuçlar elde ediliyor:

  • Dış ekran kullanılırken 44 saate kadar video oynatma.
  • İç ekran kullanılırken 31 saate kadar video oynatma.

iPhone Duo'nun içinde iki adet şarj edilebilir pil bulunuyor.

Apple'a göre cihaz, USB-C kablo ve uygun 60 W veya daha güçlü güç adaptörü kullanıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 48

IPHONE DUO'DA FİZİKSEL SIM KART VAR MI?

iPhone Duo'da fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor.

Apple'ın açıklamasına göre telefon yalnızca eSIM teknolojisiyle çalışıyor. Aynı anda iki eSIM aktif olarak kullanılabiliyor.

Cihazda sekiz veya daha fazla eSIM saklanabiliyor. eSIM kullanımı için bu teknolojiyi destekleyen bir iletişim operatörü ve uygun servis tarifesi gerekiyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 49

IPHONE DUO'DA FACE ID VAR MI?

iPhone Duo'da biyometrik kimlik doğrulama için yan düğmeye entegre Touch ID parmak izi sensörü kullanılıyor.

Telefonun resmi teknik özelliklerinde kimlik doğrulama teknolojisi olarak Touch ID belirtiliyor.

Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL den başlıyor 50

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Çin akıllı telefon Apple Almanya Avustralya Hindistan iPhone katlanabilir telefon iPhone Duo
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