Dünyadan "iPhone Duo" manzaraları! Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim Cuma günü (bugün) itibarıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla ülke ve bölgede satışa sunuldu.

Kitap gibi katlanabilen bir tasarıma sahip ve ABD'de 1.999 dolardan başlayan iPhone Duo'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 999 TL.

Yeni iPhone'u satın almak ve deneyimlemek isteyen müşteriler dünyanın farklı noktalarındaki Apple mağazalarının yolunu tuttu.

HİNDİSTAN

ÇİN

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

iPhone Duo'nun Türkiye'de de satışa sunuldu. Buna göre, cihazın 256 GB kapasiteli modeli ülkemizde 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL'den satılıyor.

Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş ekran sunuyor. Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, iki farklı ekranla geliyor.

Cihaz kapalı konumdayken 5,4 inç Super Retina XDR OLED dış ekran kullanılabiliyor. Telefon açıldığında ise 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir Super Retina XDR OLED ekran ortaya çıkıyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre iç ekran, iPhone 18 Pro Max'in ekranından yüzde 50 daha büyük ekran alanı sunuyor.

iPhone Duo'nun teknik özellikleri şöyle:

Özellik iPhone Duo İç ekran 7,6 inç katlanabilir OLED Dış ekran 5,4 inç OLED Yenileme hızı 120 Hz'e kadar ProMotion İşlemci Apple A20 Pro Ana kamera 48 MP Fusion Ultra geniş kamera 48 MP Fusion Ön kamera 12 MP Center Stage Ek kamera Ekran altı FaceTime kamerası Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Ağırlık 254 gram Açık kalınlık 5,2 mm Kapalı kalınlık 11,3 mm Kimlik doğrulama Touch ID SIM Çift eSIM Renkler Gece Rengi, Yıldız Rengi

Apple, cihazın iç ekranında yansımaları azaltmak ve kat izinin görünürlüğünü düşürmek amacıyla nano-texture cam kullanıyor.

Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızını, ProMotion teknolojisini ve Hep Açık ekran özelliğini destekliyor.

IPHONE DUO'NUN KATLANABİLİR EKRANI NE SUNUYOR?

iPhone Duo'nun en dikkat çekici özelliği, katlanabilir ekranının farklı kullanım biçimlerine olanak tanıması.

Telefon kapalıyken geleneksel bir iPhone gibi kullanılabiliyor. Açıldığında ise geniş ekranı sayesinde video izlemek, oyun oynamak ve birden fazla uygulamayla çalışmak için daha fazla alan sunuyor.

Apple, iPhone Duo'nun katlanabilir yapısına uygun olarak iOS deneyimini de yeniden düzenledi.

Yeni Split View özelliği sayesinde iki uygulama yan yana kullanılabiliyor.

Apple'ın 22 Ekim'de yayımladığı açıklamaya göre Netflix, Zoom, Slack ve Instagram'ın Edits uygulaması gibi uygulamalar da iPhone Duo'nun farklı ekran düzenlerinden yararlanacak şekilde optimize ediliyor.

Şirket, katlanabilir iPhone'a özel uygulama ve oyunların App Store'da ayrıca öne çıkarılacağını da açıkladı.

IPHONE DUO'DA HANGİ İŞLEMCİ VAR?

iPhone Duo, Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alıyor.

Çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Apple, gelişmiş soğutma sistemi ve özel buhar haznesi sayesinde telefonun uzun süreli yoğun kullanımda performansını korumasına odaklanıldığını belirtiyor.

Cihaz ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip.

IPHONE DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun arkasında 48 MP Dual Fusion kamera sistemi yer alıyor.

Sistem, 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kameradan oluşuyor.

Ana kamera 2 kata kadar optik kalitede yakınlaştırma sunarken ultra geniş kamera 120 derecelik görüş alanına sahip.

Telefonun dış ekranında 12 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Katlanabilir iç ekranın altında ise görüntülü görüşmeler için ayrı bir FaceTime kamerası yer alıyor.

Katlanabilir tasarım sayesinde kullanıcılar Duo Preview özelliğiyle fotoğrafı çekilen kişiye dış ekrandan canlı önizleme gösterebiliyor.

IPHONE DUO PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Apple'ın resmi verilerine göre iPhone Duo, 24 saate kadar tipik kullanım süresi sunuyor.

Şirketin video oynatma testlerinde ise farklı ekranlar için farklı sonuçlar elde ediliyor:

Dış ekran kullanılırken 44 saate kadar video oynatma.

İç ekran kullanılırken 31 saate kadar video oynatma.

iPhone Duo'nun içinde iki adet şarj edilebilir pil bulunuyor.

Apple'a göre cihaz, USB-C kablo ve uygun 60 W veya daha güçlü güç adaptörü kullanıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

IPHONE DUO'DA FİZİKSEL SIM KART VAR MI?

iPhone Duo'da fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor.

Apple'ın açıklamasına göre telefon yalnızca eSIM teknolojisiyle çalışıyor. Aynı anda iki eSIM aktif olarak kullanılabiliyor.

Cihazda sekiz veya daha fazla eSIM saklanabiliyor. eSIM kullanımı için bu teknolojiyi destekleyen bir iletişim operatörü ve uygun servis tarifesi gerekiyor.

IPHONE DUO'DA FACE ID VAR MI?

iPhone Duo'da biyometrik kimlik doğrulama için yan düğmeye entegre Touch ID parmak izi sensörü kullanılıyor.

Telefonun resmi teknik özelliklerinde kimlik doğrulama teknolojisi olarak Touch ID belirtiliyor.