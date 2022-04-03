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25 yaş küçük sevgilisiyle gündemde olan Seda Sayan yüzünü ve gıdısını gerdirdi

03.04.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten'in evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında. 59 yaşındaki şarkıcı genç görünmek için “Deeplift” tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

25 yaş küçük sevgilisiyle gündemde olan Seda Sayan yüzünü ve gıdısını gerdirdi

Seda Sayan yedinci evliliği için hazırlıklara başladı. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzeren olan Seda Sayan, soluğu yine estetik doktorunda aldı. Daha önce Fransız Askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren 59 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise Deeplift yaptırdı.

"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü. Canlı canlı yayınlanan estetik anı, bazı sosyal medya kullanıcılarını korkuturken bazıları Seda Sayan'ın son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

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Yapılan yorumların bir kısmı Seda Sayan'ın genç sevgilisi için bu yola girdiğiydi. Bazı takipçiler "Genç sevgili bulunca mecbur" yorumları yaparken bazı takipçiler ise "Görünce korktum" yorumlarında bulundu.


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Seda Sayan
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