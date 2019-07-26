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25 yaşındaki astsubayın intihar ettiği söylenmişti! Ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Denizli'de, Hatice (46) ve Kemal Teber (55) çifti, geçen mart ayında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki evinde tabancayla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen 58. Topçu Tugayı'nda görevli oğulları Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber'in (25) cinayete kurban gitmiş olabileceğini öne sürdü. Çift, oğullarının el incelemesinde barut izine rastlanmadığını raporların da doğruladığını söyledi.

25 yaşındaki astsubayın intihar ettiği söylenmişti! Ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber, 7 Mart'ta, Acil Tıp Teknisyeni eşi S.A.T. (25) ile birlikte yaşadığı evde, iddiaya göre, beylik tabancasıyla kendini başından vurdu. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Teber, memleketi Denizli'nin Serinhisar ilçesinde toprağa verildi. Polatlı Cumhuriyet Savcılığı Astsubay Teber'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

AİLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYOR

Astsubay Teber'in Denizli'nin Serinhisar ilçesinde oturan annesi Hatice ile babası Kemal Teber, oğullarının intihar etmediğini, öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Oğullarının olaydan sonra alınan el incelemesinde barut izine rastlanmadığını belirten Teber çifti, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi. Öğretmen olan Kemal Teber, oğluyla olaydan 4 saat önce telefonda görüntülü görüştüğünü belirtip, "Telefonda neşeliydi. Ertesi gün sabah erkenden Sinop'ta füze atış tatbikatına gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bu görüşmeden sonra gece saatlerinde bize intihar ettiğini söylediler. Hemen Polatlı'ya gittik. Kurşunun sağ şakaktan girip karşıdan çıktığını söylediler. Ancak, olay öyle bize anlatıldığı gibi değilmiş, kurşun kulak arkasından girip karşıdan çıkmış" dedi.

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'GELİNİM 112 YERİNE ARKADAŞINI ARAMIŞ'

Teber, gelininin olay sırasında 112 Acil Servis yerine arkadaşını aradığını öne sürerek, "Gelinim, oğlumun telefonunu gizlice kontrol edince bir sanal oyunda bir kızla oynadığını fark etmiş. Bu nedenle kendisini uyarmış. Aralarında tartışma çıkmış. Gelinim yatak odasındayken, oğlumun odada kendini vurduğu söylendi. Ancak benim oğlum intihar edecek biri değil. Böyle bir karakteri yok. Oğlum başından vurulunca, gelinim, 112 Acil Servis yerine acil tıp teknisyeni olan bir arkadaşını aramış. 6 kez onunla görüşmüş. Ancak o arkadaşı o gün nöbetçi olmasına rağmen başka bir vakadaymış. Olayı duyup gelen, yan dairedeki yaşlı komşu 112 Acil Servis'i aramış. Ancak, adresi bilemeyince gelinime sormuş. Gelinim yanlış adres vermiş. Ambulans ekibi adresi bulamayınca tekrar dönüş yapıyor ve bu defa doğru öğrenip geliyorlar. Oğlum vurulduktan 45 dakika sonra hastaneye götürülüyor ve yaşamını yitiriyor" diye konuştu.

'ELLERİNİ YIKADI, BARUT İZİ ÇIKMADI'

Teber, oğlunun yerde yaralı halde yatarken, gelininin gidip ellerini yıkayıp, kanlı elbiselerini değiştirdiğine de dikkati çekip, "Polisin olay yeri inceleme ekibi olaydan 16 saat sonra oğlumun ellerinden barut izi aldı. Barut izi çıkmadı. Madem oğlum intihar etti. Neden o zaman oğlumun ellerinde barut izi çıkmadı. Tabancasında da parmak izine rastlanmadı. Oğlumun cinayete kurban gittiğine inanıyorum. Gelinim yaptı demiyorum ama üçüncü bir kişi de olabilir. Olayın daha detaylı bir şekilde incelemesini istiyoruz" dedi.

'GELİNİM 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRMİŞ'

Gözü yaşlı anne Hatice Teber de, oğlunun intihar edecek bir yapısı olmadığını belirti, "25 yaşındaki oğlumun öldürüldüğüne inanıyorum. Gelinim 3 kez ifade değiştirmiş. İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylemiş. Ancak ikinci ifadesinde eşinin odada kendisinin ise yatak odasında olduğunu olayı görmediğini söylemiş. Son ifadesinde ise eşinin 'elim bir kaza sonucu silahını temizlerken' öldüğünü söylemiş. Bu işte bir iş var, benim oğlum intihar etmez" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli astsubay intihar cinayet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu anlatılan göre zaten tetiği kimin çektiği belli olmuş
Ben olayın savcısı olsam bu beyanlardan sonra maktulün karısını baş şüpheli olarak direkt tutuklatırdım.
kesin gelin var bu işin içinde neden gelinden barut izi alınmaz ki sonuçta şüpheli yazık olmuş gencecik çocuğa allah rahmet eylesin
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