25 yıl sonra bir ilk! Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar akın etti

Hatay’da uzun yıllardır kuraklıkla gündeme gelen Yarseli Barajı, bu yılki yoğun yağışlarla tam kapasiteye ulaştı. 25 yıl aradan sonra yeniden açılan kapaklardan yapılan su tahliyesi, bölge halkının ilgisini çekti.

Gökçen Kökden

Türkiye’nin verimli tarım alanlarından Amik Ovası’na hayat veren Yarseli Barajı, yıllar sonra yeniden doluluk sınırına ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ciddi seviyede düşen su oranı, bu yıl etkili olan yağışlarla hızla yükseldi. Barajın yüzde 100 doluluk oranını aşmasıyla birlikte kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

25 YIL SONRA KAPAKLAR AÇILDI

Antakya’ya bağlı Avsuyu Mahallesi sınırlarında yer alan Yarseli Barajı’nda en son 2001 yılında gerçekleştirilen tahliye, bu yıl yeniden yaşandı. Artan su seviyesi nedeniyle kapaklar kademeli olarak açılırken, tahliye süreci güvenli şekilde yürütüldü.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Uzun yıllar sonra yaşanan bu anı görmek isteyen çevre köylerden çok sayıda vatandaş baraj çevresinde toplandı. Bazı vatandaşlar, çocukluklarında gördükleri bu manzarayı yıllar sonra yeniden izleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

KURAKLIKTAN BEREKETE

Geçtiğimiz yıl bölge, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşarken; bu yıl yağışların artmasıyla birlikte baraj doldu ve taşkın riski oluşmaması için kontrollü tahliyeye geçildi.

Barajdan bırakılan suların, Asi Nehri üzerinden denize ulaştığı ve aynı zamanda tarım arazilerinin sulanmasında kritik rol oynadığı belirtildi.

Uzmanlar, barajlardaki doluluk oranının artmasının tarımsal üretim ve su kaynakları açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgularken, kontrollü su yönetiminin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki genç gölde yüzerken servet buldu!16 yaşındaki genç gölde yüzerken servet buldu!
Giza Piramiti'nin sırrı çözüldü: Aslında mezar değilmiş!Giza Piramiti'nin sırrı çözüldü: Aslında mezar değilmiş!

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

