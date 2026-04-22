25 yıl sonra bir ilk! Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar akın etti

Türkiye’nin verimli tarım alanlarından Amik Ovası’na hayat veren Yarseli Barajı, yıllar sonra yeniden doluluk sınırına ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ciddi seviyede düşen su oranı, bu yıl etkili olan yağışlarla hızla yükseldi. Barajın yüzde 100 doluluk oranını aşmasıyla birlikte kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

25 YIL SONRA KAPAKLAR AÇILDI

Antakya’ya bağlı Avsuyu Mahallesi sınırlarında yer alan Yarseli Barajı’nda en son 2001 yılında gerçekleştirilen tahliye, bu yıl yeniden yaşandı. Artan su seviyesi nedeniyle kapaklar kademeli olarak açılırken, tahliye süreci güvenli şekilde yürütüldü.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Uzun yıllar sonra yaşanan bu anı görmek isteyen çevre köylerden çok sayıda vatandaş baraj çevresinde toplandı. Bazı vatandaşlar, çocukluklarında gördükleri bu manzarayı yıllar sonra yeniden izleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Kredi Tutarı 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KURAKLIKTAN BEREKETE

Geçtiğimiz yıl bölge, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşarken; bu yıl yağışların artmasıyla birlikte baraj doldu ve taşkın riski oluşmaması için kontrollü tahliyeye geçildi.

Barajdan bırakılan suların, Asi Nehri üzerinden denize ulaştığı ve aynı zamanda tarım arazilerinin sulanmasında kritik rol oynadığı belirtildi.

Uzmanlar, barajlardaki doluluk oranının artmasının tarımsal üretim ve su kaynakları açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgularken, kontrollü su yönetiminin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.