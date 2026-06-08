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İETT otobüsünde düşerek hayatını kaybetti: O anlar kamerada

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İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta seyahat eden yolculardan 81 yaşındaki emekli mühendis, araç içinde dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, dün Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi-Kabataş hattı seferini yapan 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki emekli mühendis Enver Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

İETT otobüsünde düşerek hayatını kaybetti: O anlar kamerada 1

Bir yolcu yaşlı adamın yanına koşarken şoförün de aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken omuriliğinden ağır yaralandığı belirtilen Eliçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İETT otobüsünde düşerek hayatını kaybetti: O anlar kamerada 2

Olayla ilgili görüntüler incelenirken otobüsün hızının düşük olduğu, ifadesi alınan otobüs şoförü M.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken Enver Eliçin'in düştüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA

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İETT
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