25 yıl sonra ortaya çıktı: CİA'nın gizli dosyası! Ay'da uzaylı aracı tespit edilmiş...

ABD’nin yeniden Ay’a insan gönderme hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde, CIA’in 25 yıl önce hazırladığı gizli bir dosya yeniden gündeme oturdu. Dosyada, Ay’ın karanlık yüzünde dev yapılar ve uzaylı varlıklar olduğuna dair çarpıcı iddialar yer alıyor.

1970’li ve 1980’li yıllarda CIA tarafından yürütülen “uzaktan görüntüleme” (remote viewing) adlı bir projede, bazı kişilerin zihin gücüyle uzak bölgeleri görme yeteneğine sahip olduğu öne sürüldü. Bu isimlerden biri olan Ingo Swann, 1998’de yayımladığı Penetration adlı kitabında, CIA’in talebiyle Ay’ı zihinsel olarak incelediğini ve şoke edici yapılar gördüğünü iddia etti.

"DEV KULELER, IŞIK SAÇAN BİNALAR VE UZAYLILAR"

Swann’ın anlatımına göre CIA, kendisini gizli bir üsse götürdü ve burada Ay’ın karanlık yüzünü zihinsel olarak görüntülemesi istendi. Swann, dev kuleler, cam kubbeler, ışık saçan yapılar ve madencilik faaliyeti yürüten insan benzeri uzaylılar gördüğünü söyledi. Hatta bu varlıkların onu fark ettiğini ve psişik güçlere sahip olduklarını öne sürdü.

"Birleşmiş Milletler binası büyüklüğünde bir kule gördüm. Bazı varlıklar bana doğru işaret etti. CIA yetkilileri bile tedirgin oldu," diyen Swann, o dönem yaşadıklarının kamuoyuna açıklanmasının mümkün olmadığını belirtti.

BİLİMSEL KANIT YOK, ANCAK KOMPLO TEORİLERİ CANLI

Bu iddialara rağmen bugüne kadar Ay’da herhangi bir yaşam izine veya uzaylı varlığına dair bilimsel kanıt bulunamadı. ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan’ın Ay görevlerinde benzer gözlemlere rastlanmadı. Ancak CIA’in “Stargate Projesi” kapsamında yürütülen bu tür deneyler, özellikle komplo teorileriyle ilgilenen çevrelerde hâlâ büyük ilgi görüyor.

AY YARIŞINA GİRDİLER

Donald Trump döneminde yeniden öncelik verilen insanlı Ay görevleri, NASA’ya aktarılan 1 milyar doları aşkın kaynakla hız kazanmıştı. ABD yönetimi, Çin’in Ay’a insan gönderme planlarına karşılık, yeniden Ay’a ilk ayak basan ülke olma hedefini ortaya koydu.

Bu arada Kongre, dünya dışı yaşamın olası varlığına ilişkin kamuya açık oturumlar düzenlemeye devam ediyor.