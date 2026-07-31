25 yıl sürdü! Kendi evini yapan yazılımcı bir kuruş fatura bile ödemeyecek

Yazılımcı Lance Keene'in sıra dışı projesi, kalenin yapım sürecini paylaşan resmi Keene Castle sayfasında ayrıntılarıyla anlatıldı. 2025 yılı itibarıyla inşaatta önemli bir aşama geride bırakılırken, üst katın beton döküm işlemi tamamlandı.

GRANİT KAYANIN ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Kale, granit kayalıkların bulunduğu eğimli bir arazi üzerine inşa ediliyor. Sağlam bir zemin sunmasına rağmen düzensiz kaya yapısı nedeniyle temellerin her bölümü araziye özel olarak tasarlanıyor. Yapının zemine güvenli şekilde sabitlenebilmesi için granit kayaya çelik ankrajlar yerleştiriliyor. Böylece temel ile kaya arasında güçlü bir bağlantı kurulurken olası kaymaların önüne geçiliyor.

Duvarlarda ise yalıtımlı beton kalıp sistemi kullanılıyor. İç kısmına çelik donatı ve beton doldurulan bu kalıplar, yapının hem taşıyıcı sistemini oluşturuyor hem de ısı yalıtımına katkı sağlıyor.

25 YIL SÜRMENİN NEDENİ ZORLU ŞARTLAR

İnşaatın bu kadar uzun sürmesinin en önemli sebeplerinden biri ise bulunduğu konum. Dağa ulaşım yalnızca özel ve oldukça dar virajlı bir yoldan sağlanabiliyor. Beton, iş makineleri ve diğer yapı malzemelerinin taşınması ciddi planlama gerektiriyor. Beton pompası sayesinde kamyonların ulaşamadığı noktalara malzeme aktarılabiliyor.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve sert rüzgarlar da çalışma süresini önemli ölçüde kısıtlıyor. Dış cephede yapılacak çalışmalar için yıl içinde oldukça kısa bir zaman dilimi bulunurken, kış aylarında inşaatın büyük bölümü durduruluyor ve mevcut yapı korunuyor.

HAYALİNİ BİLGİSAYARDA TASARLADI

Lance Keene, projeye başladığında daha önce herhangi bir ev tasarlamadığını ya da inşa etmediğini belirtiyor. Kalenin ilk çizimlerini konut tasarım programı kullanarak hazırlayan Keene, yapıyı dağın eğimine uygun şekilde planladı. Projedeki tüm statik hesaplar ise bir inşaat mühendisi tarafından kontrol edildi. Temeller, taşıyıcı duvarlar ve döşemeler profesyonel mühendislik incelemesinden geçirildi.

Öte yandan beton dökümü gibi bazı aşamalarda profesyonel ekiplerden destek alınırken, elektrik ve tesisat gibi uzmanlık gerektiren işlerin de yetkili ekipler tarafından yapılması planlanıyor.

GÜNEŞ, RÜZGAR VE JEOTERMAL ENERJİ KULLANACAK

Kalenin tamamlanmasının ardından enerji ihtiyacının büyük bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. Projede güneş panelleri, rüzgar türbini, batarya depolama sistemi, güneş enerjili su ısıtma sistemi ve jeotermal ısı pompası yer alıyor. Ancak bu sistemlerin henüz kurulmadığı ve şu an için yalnızca proje aşamasında olduğu belirtiliyor.

Hedef, tamamlandığında kalenin enerji konusunda büyük ölçüde kendi kendine yetebilen bağımsız bir yapı haline gelmesi.

Yaklaşık 697 metrekare büyüklüğündeki kale tipi ev, 2025 yılında üst kat betonunun dökülmesiyle önemli bir eşiği geride bıraktı. Granit kayalar üzerine kurulan yapı, zorlu iklim koşulları, ulaşım güçlüğü ve yıllara yayılan emekle dikkat çekerken, 25 sezondur devam eden bu sıra dışı proje tamamlanacağı günü bekliyor.