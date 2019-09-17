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25 yıldır kahvehane masası olarak kullanılan taş, 2 bin yıllık yön tabelası çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesinde 35 yıl önce açılan bir kahvehaneye dekor olarak yerleştirilen mermer taş zamanla masa işlevi görmeye başladı. Uzmanların tesadüfen rastladığı bu taşın 2 bin yıl önce Afrodisias Antik Kenti yolu güzergahında mesafeyi gösteren mil (yön) taşı, bugünkü anlamda yol tabelası olduğu öğrenildi.

Maden işiyle de uğraşan Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine, üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi. Bir masa haline gelen tarihi taşın tarihsel işlevinden habersiz olan işletme sahibi ve müşteriler yıllarca bu taşın üzerinde tavla, okey gibi oyunlar oynayıp çay-kahve içti. 2 yıl önce Afrodisias Müzesinde görevli bir arkeolog sayesinde taşın üzerinde Grekçe yazı okunup taşın tarihsel önemi ortaya çıkartıldı. Taşın Antik Roma Devletlerinde mil taşı olarak kullanılan yapılardan olduğunu ortaya konulurken, taşın 2 bin yıllık geçmişi olduğunu saptandı. Taşın üzerinde Afrodisias'a 8 mil-13 kilometre olduğunu anlatan yazı olduğu ifade edildi. Varlığından haberdar olunmasının ardından taş hakkında araştırma yapılıp üzerine makale yazıldı. Tarihi taşı Afrodisias’a götürüp sergileme çalışmaları başlarken 2 yıl önce Müze Müdürünün değişmesi sonucu götürme işlemi tamamlanamadı.

"2 BİN YILLIK TABELA TAŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Taşı 25 yıl önce atıl vaziyette bulduğunu ifade eden işletme sahibi Zeynel Şenler, “İşletmeme getirdim. Üzerine kendi işlediğimiz kayrak taşlarından koydum. O zamandan beri üzerinde çay-kahve içiyoruz. 3-4 yıl önce müzeden gelen arkadaşlar bu taşın üzerindeki yazılardan bu taşın 2 bin yıllık bir tabela taşı olduğunu söylediler. Bu bizim için önemli dediler. Müze Müdürünün tayini çıkınca bizde kalmaya devam etti. Arkadaşların biri yine görmüş. Bunu götürelim dedi. Bu taş Afrodisias’a giden yolun nerelerden geçtiğini, kaç kilometre olduğunu gösteren bir taş olduğunu söylediler. Ben de razı oldum. Afrodisias’a 13 kilometre yazdığını ve anlattığını söylediler. 25 yıldır üzerinde çay içtiğimiz, okey, tavla oynadığımız kahvemizin bir parçası. Arkeoloji bilgisi olanların ilgisini çekiyordu” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tabela Aydın kahvehane masa

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