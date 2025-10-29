Mynet Trend

250 kiloluk dev kapı üstüne düştü! 9 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.

Çiğdem Sevinç

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi. Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

