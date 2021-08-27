Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 26 Ağustos reyting sonuçları! Fenerbahçe maçı mı, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

26 Ağustos reyting sonuçları! Fenerbahçe maçı mı, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

27.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos Perşembe günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. Dün Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, MasterChef Türkiye, Roma-Trabzonspor mücadelesi gibi yapımlar ekrana geldi.

26 Ağustos reyting sonuçları! Fenerbahçe maçı mı, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

Yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, TİAK tarafından paylaşılıyor. Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları, izlenme oranına göre sıralanıyor. İşte 26 Ağustos Perşembe gününe dair reyting sonuçları…

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması”, 2.sırada “Masterchef Türkiye” 3.sırada “Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” yer aldı.

26 Ağustos reyting sonuçları! Fenerbahçe maçı mı, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Milyonlarca lira kazanıyor ama...Milyonlarca lira kazanıyor ama...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Son haline inanmadılar! Tamamen değişti

Son haline inanmadılar! Tamamen değişti

Bu trendi gören bir daha bakıyor! İç çamaşırları yön veriyor

Bu trendi gören bir daha bakıyor! İç çamaşırları yön veriyor

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

‘Çirkin ördek yavrusu’ dediler! Değişimi için servet harcadı

‘Çirkin ördek yavrusu’ dediler! Değişimi için servet harcadı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.