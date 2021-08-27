26 Ağustos reyting sonuçları! Fenerbahçe maçı mı, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

Yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, TİAK tarafından paylaşılıyor. Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları, izlenme oranına göre sıralanıyor. İşte 26 Ağustos Perşembe gününe dair reyting sonuçları…

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması”, 2.sırada “Masterchef Türkiye” 3.sırada “Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” yer aldı.





