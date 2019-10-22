26 binle başladı şimdi altın kaplama yatı var!

Kanada'da yaşayan Nikki Eslami, 17 yaşında hukuk eğitimi almak için Avustralya'ya taşındı. Avustralya'da hukuk eğitimini tamamlayan Nikki Eslami, Kanada'ya geri döndü ve bir süre sonra yaşamının geri kalanını daha farklı bir iş yaparak geçirmek istediğine karar verdi. 4 bin 500 dolar sermaye ile (yaklaşık 26 bin lira) yeni kariyer hayatına başlayan Nikki Eslami yalnızca birkaç yılda işini milyon dolarlık bir şirkete dönüştürdü. İşte o başarı hikayesi...



