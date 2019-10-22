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26 binle başladı şimdi altın kaplama yatı var!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Nikki Eslami Kanada'da yaşayan bir genç kızdı. 17 yaşında Avustralya'ya gitti. Hukuk eğitimi alan genç kız avukat olmak yerine cebindeki 26 bin lira ile sosyal medyanın da gücüyle iş hayatına adım attı. Şimdilerde Eslami altın kaplama yat sahibi bir iş kadını. Ve bu başarı hikayesinde Kylie Jenner ve Cardi B. gibi ünlü isimlerin katkısı büyük.

Kanada'da yaşayan Nikki Eslami, 17 yaşında hukuk eğitimi almak için Avustralya'ya taşındı. Avustralya'da hukuk eğitimini tamamlayan Nikki Eslami, Kanada'ya geri döndü ve bir süre sonra yaşamının geri kalanını daha farklı bir iş yaparak geçirmek istediğine karar verdi. 4 bin 500 dolar sermaye ile (yaklaşık 26 bin lira) yeni kariyer hayatına başlayan Nikki Eslami yalnızca birkaç yılda işini milyon dolarlık bir şirkete dönüştürdü. İşte o başarı hikayesi...

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Anahtar Kelimeler:
nikki eslami altın kaplama yat postiş

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