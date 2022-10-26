26 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Gözler Tuzak, Hayat Bugün, Gecenin Ucunda reyting sonuçlarında

Reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çarşamba akşamları Kanal D’de O Kız, Star TV’de Gecenin Ucunda, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8'de Tuzak, Show TV'de Hayat Bugün dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş osman birinci sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda sekizinci sırada, Hayat Bugün dokuzuncu sırada yer aldı. Şimdi gözler 26 Ekim reyting sıralamasında.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
19 Ekim reyting sonuçlarına göre total puan türünde Kuruluş osman birinci sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda sekizinci sırada, Hayat Bugün dokuzuncu sırada yer aldı. Tuzak dizisi ise ilk ona giremedi.
AB puan türünde zirvenin sahibi yine Kuruluş Osman oldu. Beşinci sıraya O Kız, altıncı sıraya Gecenin Ucunda, yedinci sıraya Hayat Bugün, sekizinci sıraya ise Tuzak yerleşti.
ABC puan türünde ise Kuruluş Osman birinci sırada, Hayat Bugün altıncı sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda dokuzuncu sırada, Tuzak onuncu sırada yer aldı.