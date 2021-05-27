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26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
27.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı TV’lerde Sadakatsiz (tekrar), Survivor, Kuruluş Osman gibi yapımlar yayınlandı. Diziler sezon finalinden dolayı yerini başka yapımlara bırakıyor.

26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

TV8’de Survivor, Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman gibi dizisiler seyircisiyle buluştu. Yayınlanan dizi ve programların reytingleri, AB ve total olarak ölçülüyor. Reyting sonuçları da buna göre listeleniyor.

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin tekrarı yer aldı.

26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV


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