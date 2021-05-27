26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

TV8’de Survivor, Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman gibi dizisiler seyircisiyle buluştu. Yayınlanan dizi ve programların reytingleri, AB ve total olarak ölçülüyor. Reyting sonuçları da buna göre listeleniyor.

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin tekrarı yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.