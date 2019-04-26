26 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

26 Nisan Cuma günü Star TV sabaha Mesut Yar, Fox Tv ise İsmail Küçükkaya ile başlıyor. ATV’de sabah haberlerinin ardından Nihat Hatipoğlu ekranda olacak. Akşam ise Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Kanal D’ye baktığımız zaman ise sabah M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti, akşam Arka Sokaklar dikkat çeken iki yayın. Akşam dizilerinden bir başkası da bol reytingli İstanbul’lu Gelin. Geçmişinin peşine düşen Süreyya yeni ailesinin yardımı ile bu bunalımlı günleri atlatacak ve mutluluğun aslında yanında olduğunun farkına varacak. Show Tv’de ise Gülperi’nin yeni bölümü ekrana gelecek. Fox TV, Cuma gecesini eğlenceye ayırmış. Yaparsın Aşkım ile güldürmeye devam edecek. Tüm kanalların 26 Nisan Cuma yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI ATV

26 Nisan günü ATV’nin Kahvaltı Haberleri’nin bitmesi ile birlikte Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor yayına girecek. 14:00’da Beni Bırakma’nın 255. bölümü yayınlanacak. 19:00’da ATV Ana Haber sonrasında ise Hercai yayına girecek. Miran ve Reyyan arasındaki gelişmeler nasıl olacak, Miran’ın evli olduğunu öğrenen Reyyan Azat’ın teklifini kabul edecek mi? Dizinin ardından Son durak ve Bir Zamanlar Çukurova izlenebilir. Bunlar da ilginizi çekebilir Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek! Müge Anlı'da sapık enişte dehşeti! 15 yaşındaki kıza... Birbirinden muhteşem filmler sinemalarda

Star TV

Star TV’de hafta içi sabahlarının sevilen yüzü Mesut Yar ile güne başlayabilirsiniz. Haberleri, gazete başlıklarını ve gündeme dair önemli konuları öğrenmek için farklı bir seçenek. Gün içinde Nursel’in Konukları, Kocam Yaparsa, Anneler ve Gelinler adlı programlar ekrana gelecek. Ana haber bültenin ardından da İstanbul’lu Gelin yayınlanacak. Geçmişi ile yüzleşen Süreyya Yaz ve Faruk’a tutunarak bu hesaplaşmadan çıkacaktır. Çevrelerindeki herkes Süreyya’ya destek olmak için elinden geleni yapacaktır. TRT 1

06:20’de Baba Candır, 08:50’de 1’de Bugün ile 26 Nisan’a başlangıç yapacak olan TRT 1’de bu iki programın ardından Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi yayınlanacak. 15:40’da ise eğlenceli yarışma programı Aileler Yarışıyor izlenebilir. Ana haber bülteni 19:00’da başlayacak. 20:00’da da Payitaht "Abdülhamid" izleyici ile buluşacak. Abdülhamid ve çevresindekiler bir yandan kendilerini bir yandan da Osmanlı Devleti’ni korumaya çalışacaklar. Kanal D

07:15’te Hayat Sağlıklı Güzel programı ile Kanal D sabaha başlayacak. 08:15’te ise M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti izlenebilir. Hemen arkasından ise Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa yayında olacak. Buket Aydın’la Kanal D Haber ise 19:45’te ekrana gelecek. Haberlerin bitmesi ile birlikte Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yayınlanacak.