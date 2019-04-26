26 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

26 Nisan Cuma günü Star TV sabaha Mesut Yar, Fox Tv ise İsmail Küçükkaya ile başlıyor. ATV’de sabah haberlerinin ardından Nihat Hatipoğlu ekranda olacak. Akşam ise Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Kanal D’ye baktığımız zaman ise sabah M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti, akşam Arka Sokaklar dikkat çeken iki yayın. Akşam dizilerinden bir başkası da bol reytingli İstanbul’lu Gelin. Geçmişinin peşine düşen Süreyya yeni ailesinin yardımı ile bu bunalımlı günleri atlatacak ve mutluluğun aslında yanında olduğunun farkına varacak. Show Tv’de ise Gülperi’nin yeni bölümü ekrana gelecek. Fox TV, Cuma gecesini eğlenceye ayırmış. Yaparsın Aşkım ile güldürmeye devam edecek.
Tüm kanalların 26 Nisan Cuma yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
ATV
26 Nisan günü ATV’nin Kahvaltı Haberleri’nin bitmesi ile birlikte Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor yayına girecek. 14:00’da Beni Bırakma’nın 255. bölümü yayınlanacak. 19:00’da ATV Ana Haber sonrasında ise Hercai yayına girecek. Miran ve Reyyan arasındaki gelişmeler nasıl olacak, Miran’ın evli olduğunu öğrenen Reyyan Azat’ın teklifini kabul edecek mi? Dizinin ardından Son durak ve Bir Zamanlar Çukurova izlenebilir.
Star TV
Star TV’de hafta içi sabahlarının sevilen yüzü Mesut Yar ile güne başlayabilirsiniz. Haberleri, gazete başlıklarını ve gündeme dair önemli konuları öğrenmek için farklı bir seçenek. Gün içinde Nursel’in Konukları, Kocam Yaparsa, Anneler ve Gelinler adlı programlar ekrana gelecek. Ana haber bültenin ardından da İstanbul’lu Gelin yayınlanacak. Geçmişi ile yüzleşen Süreyya Yaz ve Faruk’a tutunarak bu hesaplaşmadan çıkacaktır. Çevrelerindeki herkes Süreyya’ya destek olmak için elinden geleni yapacaktır.
TRT 1
06:20’de Baba Candır, 08:50’de 1’de Bugün ile 26 Nisan’a başlangıç yapacak olan TRT 1’de bu iki programın ardından Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi yayınlanacak. 15:40’da ise eğlenceli yarışma programı Aileler Yarışıyor izlenebilir. Ana haber bülteni 19:00’da başlayacak. 20:00’da da Payitaht "Abdülhamid" izleyici ile buluşacak. Abdülhamid ve çevresindekiler bir yandan kendilerini bir yandan da Osmanlı Devleti’ni korumaya çalışacaklar.
Kanal D
07:15’te Hayat Sağlıklı Güzel programı ile Kanal D sabaha başlayacak. 08:15’te ise M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti izlenebilir. Hemen arkasından ise Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa yayında olacak. Buket Aydın’la Kanal D Haber ise 19:45’te ekrana gelecek. Haberlerin bitmesi ile birlikte Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yayınlanacak.
TV8
Günaydın Doktor TV8 kanalında 07:00’da yayına girecek. Hakan Ural ve Seda Akgül’ün sunduğu Gel Konuşalım ise Günaydın Doktor’un ardından yayınlanacak. 13:30’da ise Gerçeğin Peşinde programı canlı olarak ekranda olacak. Meraklısına Yemekteyiz’in yeni bölümü de 15:45’te yayına girecek. 20:00’da ise Kızım yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak.
FOX TV
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile açılan Fox sabahı Çağla ile Yeni Bir Gün ile devam edecek. Yasak Elma ve Bir Aile Hikayesi adlı diziler alt yazılı olarak yayınlanacak. Fatih Portakal İle Fox Ana Haber’in ardından Yaparsın Aşkım’ın yeni bölümü ekranda olacak. Çiftlerin bu bölümde hangi aşamalardan geçeceğini merak edenler ekran başına.
Show TV
Sabaha haber değil biraz eğlence ile başlamak isteyenler Güldüy Güldüy Show Çocuk’u izleyebilirler. 13:00’da başlayacak olan Gelin Evi’nde yeni bir eve konuk olarak gidilecek. Zahide Yetiş ise 15:00’da başlayacak olan programında farklı bilgileri sizlerle paylaşacak. 20:00’da başlayacak olan Gülperi’de bu sefer Gülperi’nin oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Gülperi bittikten sonra ise İhanetin Bedeli isimli aksiyon filmi seyredilebilir.
Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi
Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum