26 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

26 Temmuz Pazartesi günü Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Kahraman Babam final bölümüyle, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Kocan Kadar Konuş, TRT 1'de Mahrem ve FOX TV'de Oluversin Gari yapımları arasında reytinglerde yarıştı. Reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak paylaşıldı.
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.
1 KALP YARASI ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 FOX ANA HABER FOX
4 KALP YARASI (OZET) ATV
5 ASKIN TARIFI KANAL D
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MAHREM TRT 1
8 IKI GONUL BIR OLUVERSIN GARI (T.S) FOX
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 HAVA DURUMU KANAL D
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 KALP YARASI ATV
3 FOX ANA HABER FOX
4 MAHREM TRT 1
5 ASKIN TARIFI KANAL D
6 KANAL D ANA HABER KANAL D
7 KOCAN KADAR KONUS (T.S) STAR TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 IKI GONUL BIR OLUVERSIN GARI (T.S) FOX
10 KALP YARASI (OZET) ATV
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