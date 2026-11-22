Rockstar Games'in 19 Kasım'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI'da para ve değerli eşyalar elde etmek için farklı mekânlarda soygun yapılabiliyor. Ancak bazı kasaları açmak için belirli şifrelerin girilmesi gerekiyor.
Video Games Chronicle (VGC), VICE ve PC Gamer tarafından yayımlanan rehberlerde Port Gellhorn bölgesindeki üç çete mekânının kasa şifreleri açıklandı.
Port Gellhorn'daki üç mekânda kullanılabilen kasa şifreleri şöyle:
|Mekân
|Kasa şifresi
|Brooks Boatworks
|6823
|La Cascara Motel
|6969
|Kingpin Bowling
|0300
Bu üç kasa şifresi sabit olduğu için farklı oyuncular tarafından kullanılabiliyor.
Brooks Boatworks kasasının şifresi 6823.
Brooks Boatworks, Port Gellhorn'un kuzeyinde bulunuyor.
Oyuncular, şifreyi önceden bulmadan doğrudan kasanın tuş takımına girebiliyor.
Ayrıca kasanın patlayıcı kullanılarak da açılabildiği belirtiliyor.
La Cascara Motel kasasının şifresi 6969.
Bu şifre de Brooks Boatworks'teki bir harita üzerinde bulunabiliyor.
La Cascara Motel, Port Gellhorn'da yer alan soygun mekânlarından biri.
Kingpin Bowling kasasının şifresi 0300.
Kasa, oyunun ikinci bölümündeki Hit Kingpin Bowling adlı isteğe bağlı ana görev sırasında açılabiliyor.
Şifre, bowling salonunun içerisinde değil Brooks Boatworks'teki harita üzerinde yer alıyor.
Bütün şifreleri öğrenmek için Port Gellhorn'un kuzeyindeki Brooks Boatworks bölgesine gitmek gerekiyor.
Yerleşkenin doğu tarafındaki çit açıklığından içeri girildikten sonra dış merdivenleri bulunan gri binaya ulaşılabiliyor.
Binanın üst katındaki odada, beyaz tahtanın yanında bir harita bulunuyor.
Oyuncular PS5'te L2 tuşunu basılı tutarak haritayı inceleyebiliyor. Böylece üç kasa şifresi de oyun içerisinde öğreniliyor.
Port Gellhorn'daki üç mekân dışında farklı bölgelerde kullanılan sabit şifreler de bulunuyor.
Diğer kodlardan bazıları şöyle:
|Mekân
|Şifre
|Brian's Lockup
|7700
|Moonstone Boutique odası
|0420
|Cottonmouth Lake karavanı
|44017
|Nova Auto Junkyard
|7777
GTA 6'daki bütün kasaların şifreleri sabit değil.
Mağaza soygunlarında kullanılan kasa şifreleri rastgele belirleniyor. Aynı mağaza ikinci kez soyulduğunda bile şifre değişebiliyor.
Oyundaki bazı kasa şifrelerinin oyuncudan oyuncuya farklılık gösterebildiği de belirtiliyor.
Dolayısıyla mağaza ve bankalardaki rastgele şifrelenen kasalar için herkesin kullanabileceği tek bir kod listesi hazırlanamıyor.
Bu kasaların şifreleri bazen mekân içerisindeki notlarda bulunabiliyor. Bazı soygunlarda ise çalışanlar sorgulanarak şifre öğrenilebiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum