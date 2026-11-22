Rockstar Games'in 19 Kasım'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI'da para ve değerli eşyalar elde etmek için farklı mekânlarda soygun yapılabiliyor. Ancak bazı kasaları açmak için belirli şifrelerin girilmesi gerekiyor.

Video Games Chronicle (VGC), VICE ve PC Gamer tarafından yayımlanan rehberlerde Port Gellhorn bölgesindeki üç çete mekânının kasa şifreleri açıklandı.

GTA 6 KASA ŞİFRELERİ LİSTESİ

Port Gellhorn'daki üç mekânda kullanılabilen kasa şifreleri şöyle:

Mekân Kasa şifresi Brooks Boatworks 6823 La Cascara Motel 6969 Kingpin Bowling 0300

Bu üç kasa şifresi sabit olduğu için farklı oyuncular tarafından kullanılabiliyor.

BROOKS BOATWORKS GTA 6 KASA ŞİFRESİ NEDİR?

Brooks Boatworks kasasının şifresi 6823.

Brooks Boatworks, Port Gellhorn'un kuzeyinde bulunuyor.

Oyuncular, şifreyi önceden bulmadan doğrudan kasanın tuş takımına girebiliyor.

Ayrıca kasanın patlayıcı kullanılarak da açılabildiği belirtiliyor.

LA CASCARA MOTEL KASA ŞİFRESİ NEDİR?

La Cascara Motel kasasının şifresi 6969.

Bu şifre de Brooks Boatworks'teki bir harita üzerinde bulunabiliyor.

La Cascara Motel, Port Gellhorn'da yer alan soygun mekânlarından biri.

KINGPIN BOWLING KASA ŞİFRESİ NEDİR?

Kingpin Bowling kasasının şifresi 0300.

Kasa, oyunun ikinci bölümündeki Hit Kingpin Bowling adlı isteğe bağlı ana görev sırasında açılabiliyor.

Şifre, bowling salonunun içerisinde değil Brooks Boatworks'teki harita üzerinde yer alıyor.

GTA 6'DA ÜÇ KASA ŞİFRESİ AYNI ANDA NASIL BULUNUR?

Bütün şifreleri öğrenmek için Port Gellhorn'un kuzeyindeki Brooks Boatworks bölgesine gitmek gerekiyor.

Yerleşkenin doğu tarafındaki çit açıklığından içeri girildikten sonra dış merdivenleri bulunan gri binaya ulaşılabiliyor.

Binanın üst katındaki odada, beyaz tahtanın yanında bir harita bulunuyor.

Oyuncular PS5'te L2 tuşunu basılı tutarak haritayı inceleyebiliyor. Böylece üç kasa şifresi de oyun içerisinde öğreniliyor.

GTA 6 DİĞER KASA VE GARAJ ŞİFRELERİ

Port Gellhorn'daki üç mekân dışında farklı bölgelerde kullanılan sabit şifreler de bulunuyor.

Diğer kodlardan bazıları şöyle:

Mekân Şifre Brian's Lockup 7700 Moonstone Boutique odası 0420 Cottonmouth Lake karavanı 44017 Nova Auto Junkyard 7777

GTA 6 MAĞAZA VE BANKA KASA ŞİFRELERİ NEDEN FARKLI?

GTA 6'daki bütün kasaların şifreleri sabit değil.

Mağaza soygunlarında kullanılan kasa şifreleri rastgele belirleniyor. Aynı mağaza ikinci kez soyulduğunda bile şifre değişebiliyor.

Oyundaki bazı kasa şifrelerinin oyuncudan oyuncuya farklılık gösterebildiği de belirtiliyor.

Dolayısıyla mağaza ve bankalardaki rastgele şifrelenen kasalar için herkesin kullanabileceği tek bir kod listesi hazırlanamıyor.

Bu kasaların şifreleri bazen mekân içerisindeki notlarda bulunabiliyor. Bazı soygunlarda ise çalışanlar sorgulanarak şifre öğrenilebiliyor.