269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!

ABD’de yayınlanan My 600-Lb. Life ile tanınan Dolly Martinez’in hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz 30 yaşında olan genç ismin ölüm haberini kız kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Cooper, yaptığı paylaşımda kardeşinin bir süredir hastanede olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirtmişti.

Martinez’in ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAYATI PROGRAMDA GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİ

Dolly Martinez, 2022 yılında yayınlanan programda izleyici karşısına çıkmıştı. Çekimler sırasında yaklaşık 269 kilo ağırlığında olan Martinez, yeme bağımlılığı ve psikolojik sorunlarıyla mücadelesini anlatmıştı.

Program sürecinde yaklaşık 18 kilo veren genç kadın, kilo verme ameliyatı için gerekli şartları karşılayamamıştı.

Aşırı kilolu bireylerin bir yıllık değişim sürecini konu alan program, katılımcıların sağlıklarını geri kazanma mücadelesini ekrana taşıyor. Daha önce de programın dikkat çeken isimlerinden Pauline Potter geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.