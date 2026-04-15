269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Katıldığı kilo verme programında tanınan Dolly Martinez’in, 30 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Martinez'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yayınlanan My 600-Lb. Life ile tanınan Dolly Martinez’in hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz 30 yaşında olan genç ismin ölüm haberini kız kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.

269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti! 1

Cooper, yaptığı paylaşımda kardeşinin bir süredir hastanede olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirtmişti.

Martinez’in ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAYATI PROGRAMDA GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİ

Dolly Martinez, 2022 yılında yayınlanan programda izleyici karşısına çıkmıştı. Çekimler sırasında yaklaşık 269 kilo ağırlığında olan Martinez, yeme bağımlılığı ve psikolojik sorunlarıyla mücadelesini anlatmıştı.

269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti! 2

Program sürecinde yaklaşık 18 kilo veren genç kadın, kilo verme ameliyatı için gerekli şartları karşılayamamıştı.

Aşırı kilolu bireylerin bir yıllık değişim sürecini konu alan program, katılımcıların sağlıklarını geri kazanma mücadelesini ekrana taşıyor. Daha önce de programın dikkat çeken isimlerinden Pauline Potter geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

