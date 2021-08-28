27 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

27 Ağustos Cuma akşamı Kanal D’de Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, ATV'de Baş Belası, TV8’de MasterChef Türkiye, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kara Bela, TRT 1’de Rafadan Tayfa: Göbeklitepe ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı yaşandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
27 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Aşk Mantık İntikam, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Aşk Mantık İntikam özet yer aldı.
AB'de ise ilk sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada Aşk Mantık İntikam özet yer aldı.
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