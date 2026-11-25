Bloomberg'in haberine göre Apple, HomePod mini 2 ve AirPods Max 2'nin (PRODUCT)RED versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni ürünler, Apple'ın gelişmekte olan ülkelerde AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele eden Küresel Fon için her yıl düzenlediği bağış kampanyasının bir parçası olacak.

1 ARALIK'TA TANITILABİLİR

Kırmızı HomePod mini 2 ve AirPods Max 2, 1 Aralık Salı gününe denk gelen Dünya AIDS Günü'nde tanıtılabilir.

HomePod mini 2'nin dış yüzeyinde kırmızı örgü kumaş kullanılacak. AirPods Max 2'nin ise gümüş renkli bir tasarıma, beyaz örgü kumaş kulak yastıklarına, beyaz kafa bandına ve kırmızı Digital Crown'a sahip olacağı bildiriliyor.

APPLE YILLARDIR YENİ (PRODUCT)RED CİHAZ ÇIKARMIYORDU

Apple, (RED) markasıyla yürüttüğü iş birliği kapsamında 20 yıldır Küresel Fon'a destek veriyor. Ancak şirket, son yıllarda bu özel renge sahip yeni cihazlar piyasaya sürmedi.

Şubat 2025 itibarıyla Apple'ın satışta olan hiçbir (PRODUCT)RED cihazı kalmamıştı. Şirket, Mart 2026'da ise satışta kalan son (PRODUCT)RED iPhone kılıfının satışını da durdurmuştu.

İKİ AKSESUAR İÇİN DE KIRMIZI RENK HAZIRLIĞI

Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, AirPods bilek askısının ve Apple Watch spor kordonunun da kırmızı renkli versiyonlarını geliştirdi.

Kaynak: MacRumors