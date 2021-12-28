27 Aralık reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

27 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Bir Baba Hindu, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

27 ARALIK 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

27 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



