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27 Aralık reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

28.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan, MasterChef, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren açıklanıyor.

27 Aralık reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

27 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Bir Baba Hindu, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

27 ARALIK 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

27 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

27 Aralık reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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