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27 dolara aldı Magna Carta çıktı! 1300 yılına ait: İlk yazılı hukuk kuralları ortaya çıktı...

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1946 yılında 27 dolara satın aldığı ve kopya olduğu sanılan bir tarihi belge, yapılan incelemeler sonucunda 1300 yılına ait orijinal bir ‘Magna Carta’ nüshası olarak tanımlandı.

27 dolara aldı Magna Carta çıktı! 1300 yılına ait: İlk yazılı hukuk kuralları ortaya çıktı...
Çiğdem Sevinç

Orta Çağ uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda belgenin, İngiltere Kralı I. Edward tarafından onaylanmış yedi orijinal ‘Magna Carta’dan biri olduğu belirlendi. Belge, dijital arşiv çalışmaları sırasında keşfedildi. Uzmanlar, belgenin içerik, yazı stili ve fiziksel özelliklerini gelişmiş görüntüleme teknikleriyle inceleyerek tarihsel kimliğini doğruladı.

MAGNA CARTA ÇIKTI!

Harvard Üniversitesi yetkilileri, belgenin satışının düşünülmediğini, bunun yerine arşivlerde korunarak araştırma ve eğitim amaçlı kullanılacağını bildirdi. İnsan haklarının temel belgelerinden biri kabul edilen Magna Carta, İngiltere'de kralın da hukuk kurallarına tabi olduğunu yazılı hale getiren ilk metin olarak biliniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
magna carta Hukuk Harvard Üniversitesi
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