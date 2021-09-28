27 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te bugün mavi takım kaptanı belli olacak. MasterChef jürisi yarışmacılardan, haftanın kaptanını belirleyebilmek için en iyi menemeni yapmalarını istedi. Mavi takım kaptanı yeni bölüm sonrası merak konusu oldu.
MasterChef yarışmasında bugün jüri, yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En iyi menemeni yaparak en lezzetli tabağı çıkaran kişi ise Tahsin oldu ve bu haftanın mavi takım kaptanı seçildi. Tahsin ise rakip takım olan kırmızı takımdan Burcu'nun kaptan olmasını istedi.
Mavi Takım
Tahsin
Hasan
Eren
Sergen
Dilara
Kırmızı Takım
Burcu
Araz
Şükrü
Emre
Mustafa
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