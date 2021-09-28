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27 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

28.09.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Elemenin ardından haftanın yeni takımları belirlenecek. MasterChef'te ilk olarak mavi takım kaptanını seçmek amacıyla şefler, yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Peki 27 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

27 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te bugün mavi takım kaptanı belli olacak. MasterChef jürisi yarışmacılardan, haftanın kaptanını belirleyebilmek için en iyi menemeni yapmalarını istedi. Mavi takım kaptanı yeni bölüm sonrası merak konusu oldu.

27 EYLÜL MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef yarışmasında bugün jüri, yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En iyi menemeni yaparak en lezzetli tabağı çıkaran kişi ise Tahsin oldu ve bu haftanın mavi takım kaptanı seçildi. Tahsin ise rakip takım olan kırmızı takımdan Burcu'nun kaptan olmasını istedi.

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MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KADROSU...

Mavi Takım

Tahsin
Hasan
Eren
Sergen
Dilara

Kırmızı Takım

Burcu
Araz
Şükrü
Emre
Mustafa


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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