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27 Eylül reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Yalancı mı birinci oldu?

28.09.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı Yalancı, Kalp Yarası, Yasak Elma, MasterChef Türkiye gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

27 Eylül reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Yalancı mı birinci oldu?

27 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Bana Masal Anlatma, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, Total, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor.

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kalp Yarası” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

27 Eylül reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Yalancı mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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FOX
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