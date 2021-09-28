27 Eylül reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Yalancı mı birinci oldu?

27 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Bana Masal Anlatma, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, Total, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor.

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kalp Yarası” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



