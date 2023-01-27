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  4. 27 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting birincisi kim?

27 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting birincisi kim?

27.01.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ocak 2023 reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Ateş Kuşları, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Fox Tv'de Yasak Elma özet, ve Trt1'de Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm ayrıntılar...

27 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting birincisi kim?

27 Ocak 2023 cuma gününün reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarını göre zirvenin sahibi oluyor. Peki, 27 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

27 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ocak 2023 cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak.
Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

REYTİNG 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Ateş Kuşları”, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı

AB'de ise 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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Reyting sonuçları ele

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