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27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı! ''Ben terk etmedim, kalbimi başka birine...''

16.06.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay 27 yıllık eşi Arzum Onan ile tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ'un adı iş insanı Gözde Akpınar ile anılmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Aslantuğ, Arzum Onan ile ayrılığının perde arkasını ilk kez anlattı. Mehmet Aslantuğ'un samimi açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı! ''Ben terk etmedim, kalbimi başka birine...''

27 yıllık mutlu evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz ay resmen boşandı. Ünlü çift duruşmaya el ele gelmeleri ile dikkat çekmişti.

Boşanma haberlerinin ardından Mehmet Aslantuğ'un adı iş insanı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak ikili bu iddiaları yalanladı. Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını da söyledi.

Arzum Onan mehmet

Arzum Onan'ı aldattığı için boşandıkları konuşulan çiftten Aslantuğ, ayrılığın perde arkasını ilk kez anlattı. Boşanmayı Arzum Onan'ın istediğini itiraf eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Arzum Onan mehmet aslantuğ 1

''BEN TERK ETMEDİM''

"Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı-koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum' Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette" dedi.

Eski eşine küskün davranmadığını da vurgulayan ünlü oyuncu, "Sadece şunu söyledim: 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara' Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım. Sevgi ve selamlarımla" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ paylaşım

"BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET OLDU"

Arzum Onan 6 Haziran'da şu açıklamayı yapmıştı: 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim.

Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.

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