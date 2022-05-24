270 bin TL ödedikleri tatilde fotoğrafları sızdı! Hande Erçel'in sevgilisi Kaan Yıldırım çileden çıktı

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyince Marmaris'te lüks bir oteli tercih etti. Taze aşıklar gazetecilere görüntü vermemek için üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kaldı. Ancak Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'in tatilinden fotoğraflar sosyal medyaya sızdı.

Fotoğraflarını sosyal medyada görünce küplere binen Kaan Yıldırım, dedikodulara göre otel yetkilileriyle tartışma yaşadı. Takvim'in haberine göre; Yıldırım "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istedi. Yetkililerle sert bir şekilde tartışan Kaan Yıldırım'ın bu tarzı, oteldeki diğer müşterilerin tepkisini çekerken ikilinin fotoğraflarını kimin çektiği ise bulunamadı.



