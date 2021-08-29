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28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Milyoner, Güldür Güldür...

29.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür, Show Ana Haber gibi projelerin arasından reyting sıralamasında hangi programın 1. sırada yer aldığı belli oldu. İşte 28 Ağustos MasterChef, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster, Show Ana Haber reytingleri...

28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Milyoner, Güldür Güldür...

MasterChef, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster gibi programların yarıştığı reyting sonucu belli oldu. Televizyonda yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte 28 Ağustos MasterChef, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster, Show Ana Haber reytingleri...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

8 SIVRI AKILLILAR (T.S) FOX

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

3 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SIVRI AKILLILAR (T.S) FOX


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