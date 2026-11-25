Çin'in en popüler sahillerinden biri olan Dameisha, özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Öyle ki plajdaki yoğunluk nedeniyle bazı ziyaretçiler denize ulaşmakta bile zorlandıklarını belirtiyor.

Halka açık ve ücretsiz olan plaja girişler, son yıllarda belirli kurallara bağlandı. Shenzhen yönetimi, mayıs-ekim döneminde günlük ziyaretçi sayısını 80 bin kişiyle sınırlandırdı. Plaja gitmek isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

BİR GÜNDE 200 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Dameisha Plajı'ndaki yoğunluk zaman zaman belirlenen sınırların çok üzerine çıkabiliyor. Geçmişte aynı anda 200 bin kişiyi ağırladığı belirtilen sahilde hareket etmek, güneşlenmek ve denize girmek oldukça zor hale geliyor.

Plajın bu kadar popüler olmasının nedenleri arasında ulaşım kolaylığı da bulunuyor. Birden fazla otobüs hattının hizmet verdiği bölgenin hemen önünde metro istasyonu da yer alıyor. Ücretsiz olması da hem bölge halkının hem de turistlerin buraya akın etmesine neden oluyor.

Ziyaretçilerin yoğunluk nedeniyle yaptığı olumsuz yorumlara rağmen Dameisha, yaz aylarında ilgi görmeye devam ediyor. Plajda oluşan insan kalabalığını gösteren fotoğraflar ise sosyal medyada sık sık gündem oluyor.