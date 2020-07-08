28 cm sakalı olan kadın rekor kırdı! İşte dünyanın en ilginç rekorları...

Evet, bir Guinness Rekorlar Kitabı rekoru ile daha karşınızdayız. Bir zamanlar Rusya'da yaşamış olan Valentina Vassilyeva isimli köylü kadın, dünyanın en çok doğum yapma rekoruna sahip. Rekorlar Kitabı'nda yazılanlara göre bu kadın 1725-1765 yılları arasında tam 69 çocuk dünyaya getirmiş. Üstelik bu çocuklardan 16'sı çift ikiz,7'si üçüz, 4 ise dördüzmüş.

Utah doğumlu Lee Redmond 1979 yılından beri kesmeyerek 8,5 cm'ye kadar uzatabildiği tırnaklarıyla dünyanın en uzun tırnaklarına sahip olma rekorunu kimselere bırakmamış. Lee Redmond tırnaklarına bakım uygulayarak Guinness rekorlar kitabına da girmeyi başarmış fakat 2009 yılının hazin bir şubat akşamında geçirdiği trafik kazası sonucu tırnaklarının kırılmasına engel olamamış.

Azim, hırs, yetenek... İşte bu rekorları kırabilmek için sahip olunması gereken üç şey. Dünyanın gelmiş geçmiş en ilginç rekorları...

DÜNYANIN EN UZUN ADAMI

Dünyanın en uzun boylu adamını bilmeyenimiz yoktur. Mardinli Sultan Kösen 2.47 cm'lik boyu ile dünya rekorunun sahibi.

DÜNYANIN EN UZUN SAKALLI KADINI

Vivian Wheeler 27,9 cm'lik sakalıyla dünyanın en uzun sakallı kadını unvanını hak etmiş. Üstelik Bayan Vivian, babasının yoğun ısrarlarına hiçbir zaman kulak asmayıp 1993 yılından beri tıraş olmamış.

DÜNYANIN EN İNCE BELİ

38 cm'lik incecik beli ile Korselerin Kraliçesi Catie Jung, 2007 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmiş. Üstelik genç kadın bu uğurda yıllarca çok dar korseler giyerek yaşamını sürdürmüş. Unutmadan dipnotunu da verelim Cathie şu an yaşayan en ince belli kadın olsa da dünyada gelmiş geçmiş en ince bele sahip isim 33 cm ile Ethel Granger'miş!

DÜNYANIN YÜZÜNDE EN ÇOK KAŞIK TUTANI

Bir insan elinde en fazla ne kadar kaşık tutabilir. Yirmi beş? Elli? Peki ya yüzünde? Kanadalı Aaron Caissie yüzünde aynı anda 17 kaşığı dengeli bir şekilde tutarak "dünyanın yüzünde en çok kaşık tutan adamı" unvanını elde etmeyi başardı.

EVEREST'E TIRMANAN EN GENÇ KİŞİ

Dünyanın en havalı ismi California'lı 13 yaşındaki Jordan Romero. Neden mi? Çünkü Romero, dağ babası ve bir grup yerli Şerpa ile beraber bu gencecik yaşında Everest'e tırmandı.

