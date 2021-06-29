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28 Haziran reyting sonuçları! Hangi dizi veya program birinci oldu?

29.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Ada Masalı, Masterchef Türkiye, Aşkın Tarifi, Kahraman Babam gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün akşam yayımlanan film, dizi ve programların reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor. Sonuçlar, TİAK tarafından paylaşılıyor.

28 Haziran reyting sonuçları! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Her gün bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor. Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı, TRT 1'de EURO 2020 Fransa-İsviçre mücadelesi ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi dizi ve programlar ekrana geldi. Reyting sonuçları da izleyicinin ilgisine göre belirlendi.

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

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FOX
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