28 Haziran reyting sonuçları! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Her gün bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor. Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı, TRT 1'de EURO 2020 Fransa-İsviçre mücadelesi ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi dizi ve programlar ekrana geldi. Reyting sonuçları da izleyicinin ilgisine göre belirlendi.

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.



