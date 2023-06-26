28 kilo veren Elçin Afacan hamamda sere serpe uzandı! Pozlarına beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi ünlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan Elçin Afacan şimdilerde Çöp Adam dizisinde rol alıyor. Meryem karakterini canlandıran Afacan bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle gündem olmuştu. Ünlü isim yeni pozlarıyla beğeni topladı.

32 yaşındaki güzel oyuncun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Sitare Akbaş ve Elçin Sangu da yer aldı.

Sevilen oyuncunun paylaşımına takipçileri "Çok güzelsin", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

Elçin Afacan şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.



