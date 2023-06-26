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Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü kulaklık arıyorsanız bakmadan geçmeyin

26.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dinlerken, telefon görüşmeleri yaparken, film izlerken kısacası her anınızda sizinle olacak kaliteli bir kulaklık arayışındaysanız Sony'nın üstün ses teknolojisiyle piyasaya sunduğu kulaklık modellerine mutlaka bir göz atmalısınız. Hem kendinize hem de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz Sony'nın sevilen kulaklıkları şimdi indirimde! Detaylar için okumaya devam edin.

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü kulaklık arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Müzik hayatımızın olmazsa olmazıdır ve iyi bir kulaklık, müzik deneyimimizi bir üst seviyeye taşır. Piyasada birçok kulaklık markası olmasına karşın yıllardır sunduğu kaliteli teknolojik ürünleriyle Sony birçok modelde rakiplerinden sıyrılıyor. Eğer siz de yüksek performanslı ses teknolojisine sahip aynı zamanda bütçenizi de sarsmayacak bir kulaklık satın alıp müzik keyfinizi taçlandırmak aynı zamanda muazzam netlikte telefon görüşmeleri yapmak istiyorsanız, Sony kulaklıklardaki indirimi kaçırmamalısınız.

Tam bir fiyat performans ürünü: Sony MDR-ZX310APR Kulaklık, Metalik Kırmızı

Adsız tasarım - 2023-06-26T162719.306

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Siyah renkli olanını kullanıyordu oğlum, çok memnundu. Kızım için lacivert renkli olanını aldım. Ses kalitesi ve teknik aksamını detaylı araştırmadan aldım, Sony kalitesi nedeniyle. Gayet memnun çocuklar. Kulakta ağrı sızı yapmıyor, ses kalitesi gayet güzel. Fiyat/kalite/performans olarak çok iyi diyebilirim. Çok çok hızlı teslimat için de teşekkürler Amazon."

  • "Kendime almıştım. Çok memnun kaldım. Bir de arkadaşıma aldım. Kulağımı, kafamı sıkmıyor. Pedleri yumuşak, ses güzel. Kablosu ince değil hemen kırılacak gibi durmuyor."
Ürünü İncele

Bu model de indirimde, incelemeye ne dersiniz? Sony MDR-ZX310APB Mikrofonlu Kulak Üstü Kulaklık, Kablolu, Siyah

Adsız tasarım - 2023-06-26T162754.277

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Teslimat süper. Kolay Gelsin'e teşekkürler. Ürün ses ve mikrofon açısından gayet yeterli. Fiyatının hakkını veriyor. Kablosu biraz daha iyi olsa 5 yıldızı hak ediyordu. Teşekkürler."

  • "Kaliteli ve sesi güzel veriyor kulağa. Yüksekte çalınca dışarı ses gidiyor ama o problem değil, alın güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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