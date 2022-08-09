Yağlı cilt tipine sahip kişiler için kurtarıcı en iyi güneş kremi önerileri

Güneş kremleri, gözenek tıkamaya ve cildi yağlandırmaya çok eğilimli oluyor. Bu yüzden yağlı cilt tipine sahip kişiler için uygun güneş kremi bulmak biraz zorlaşıyor. Sivilce, akne, siyah nokta ve yağlanma problemi yaşamadan cildinizi etkili olarak koruyabileceğiniz renkli ve renksiz en iyi güneş kremlerini bir araya getirdik. Haydi, cildinizi en iyi şekilde koruyabileceğiniz yağlı ciltler için güneş kremi önerilerini inceleyelim.

1. Meyan kökü özü ve octocylene-free filtreleme sistemi ile: Uriage Hyseac Fluide SPF 50+

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Yağlı ciltler için güneş kremi önerileri listesinin başında Uriage Hyseac Fluide SPF 50+ bulunuyor. Ürün, özellikle yağlı ciltlere uygun özellikleri ve etkili güneş korumasını bir arada barındırıyor. Octocylene-free filtreleme kompleksi, yüksek performanslı UVA/UVB ve SPF 50+ koruma sağlıyor. Dehidrasyonu azaltan aktif bileşenler içeren ürünün yapısı, oldukça akışkan ve nemlendirme etkili. İçeriğindeki meyan kökü özü ise fazla sebumu emerek yeni lekelerin görünmesini engelliyor ve uzun süreli matlaştırıcı etki sağlıyor. Yapışma yapmayan ve yağsız dokusu sayesinde ürünü cildinize kolayca uygulayabilirsiniz.

2. Hızlı emilen ve beyazlık bırakmayan yapı: Heliocare Ultra 90 Gel SPF50

Heliocare Ultra 90 Gel SPF50; karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin kullanımına uygun maksimum faktörlü bir güneş koruyucu. Ürünün eşsiz formülü, gelişmiş fiziksel ve kimyasal koruyucu filtreleri içeriyor. Cilde kolayca uygulanabilen yapısı, cilt tarafından hızlıca emiliyor. Ayrıca ürün, yağlanma ve parlama gibi sorunları da önlüyor. Cilt yüzeyinde hiçbir kalıntı bırakmaması da ürünün en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Antioksidan özelliğe sahip güneş kremi, komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor. Ürünü güneşe çıkmadan önce temizlenmiş cildinize eşit şekilde uygulamanız ve ihtiyaç duydukça tazelemeniz öneriliyor.

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3. Yağlı ciltler için renkli güneş kremi etkisi: LA ROCHE-POSAY Anthelios Dry Touch Tinted SPF 50+

Sırada yağlı ciltler için renkli güneş koruyucu önerisi isteyenlerin çok seveceği bir önerimiz var. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Tinted SPF 50+, UVA-PF özelliği sayesinde geniş spektrumlu ve yüksek UVA/UVB korumalı güneş koruması sağlıyor. Ürünün Airlicium teknolojisi, cilt üzerinde anında eriyerek parlamayı kontrol altına alıyor ve daha canlı, doğal ve mat bir görünüm oluşturuyor. Hızlıca emilen yapısı sayesinde ürün, yapışkan his bırakmıyor. Renkli özelliği sayesinde ayrı olarak ten ürünü kullanmak yerine tek ürünle cilt tonunu eşitleme ve güneşten koruma etkisi yakalayabilirsiniz.

4. UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili koruma: Vichy Capital Soleil Dry Touch Yüksek Korumalı Yüz Emülsiyonu SPF 50

Yağlı ciltler için en iyi güneş kremi önerilerinde yer alan Vichy Capital Soleil Dry Touch Yüksek Korumalı Yüz Emülsiyonu SPF 50, karma ve yağlı ciltlerin kullanımına uygun. Ürünün içeriğinde yer alan mexoryl ve mineral birleşimi, UV ışınlarına karşı filtre görevi görüyor. Cildi güneş yanıklarına ve güneşe bağlı yaşlanmaya karşı etkili olarak koruyor. Parlamaya karşı etki eden akışkan dokusu, suya karşı dayanıklı etki gösteriyor. Daha mat ve canlı cilt görünümü sunan güneş kremi, gözenekleri tıkamadığı için sivilce ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçiyor.

5. Cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı: The Purest Solutions Yağlı Ciltler İçin Mat Bitişli Güneş Kremi SPF 50+

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The Purest Solutions Yağlı Ciltler İçin Mat Bitişli Güneş Kremi SPF 50+, cildin sebum salgısını kontrol ederek ciltte yağlanma yapmadan UV ve mavi ışık korumasını hedefliyor. Ürünün içeriğindeki aktif bileşenler, cilt bariyerini ve nem dengesini etkili olarak koruyor ve cildi yatıştırıyor. Bu sayede cilt daha nemli, ışıltılı ve yumuşak görünüyor. Pa++++ özelliği ise UVA ışınlarına karşı sekiz saat ve üzeri koruma sağlıyor. Sivilce ve akneye meyilli, yağlı cilde sahipseniz bu güneş kremini kullanarak hem güneş koruması hem etkili cilt bakımı sağlayabilirsiniz.

6. Kimyasal ve fiziksel filtreler ile: Cosmed Sun Essential Dry Touch Cream Gel SPF 50+

Cosmed Sun Essential Dry Touch Cream Gel SPF 50+, içeriğindeki kimyasal ve fiziksel filtreler sayesinde geniş spektrumlu koruma ve hücre bazlı güneş koruması sağlıyor. Tüm bu faydalarının yanı sıra güneşin zararlı ışınlarından dolayı yıpranan cildi onarıp yapısal koruma sağlıyor. Yağlı ciltlerin kullanımına uygun ürün, sebum üretimini etkili olarak dengeliyor ve kızarıklık ile tahrişin hafiflemesine yardımcı oluyor. Anında mat etki sağlayan güneş kremi, cilt ile hemen bütünleşiyor. Güneşe çıkmadan önce yüz ve boyun bölgenize ürünü uygulamanız ve gün içerisinde iki saatte bir tazelemeniz öneriliyor.

7. Mat bitişli ve şeffaf yapılı: Babé Laboratories Facial Oil-Free Sunscreen Cream SPF 50+

Babé Laboratories Facial Oil-Free Sunscreen Cream SPF 50+, lekeli ve yağlı ciltler için güneş kremi listesinde yer alıyor. Ürünün içeriğindeki yüksek güneş koruma faktörü, cildi UVA/UVB ışınlarına karşı ektili olarak koruyor. Yağlı, karma ve düzensiz ciltler için özel olarak geliştirilen güneş kremi; mat bitişi sayesinde parlamaya neden olmuyor. Ürünün çabuk emilen şeffaf yapısı, ciltte hiçbir şekilde iz bırakmıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ise cilt hassasiyetini desteklemeye yardımcı oluyor. Günlük kullanıma uygun güneş kremini, güneşe çıkmadan 20 dakika önce yüz ve boyun bölgenize uygulamanız öneriliyor.

8. Sebum salgısını düzenleyici: Bioderma Photoderm Akn Mat Karma ve Yağlı Ciltler İçin Matlaştırıcı Etkili SPF 30

Bioderma Photoderm Akn Mat Karma ve Yağlı Ciltler İçin Matlaştırıcı Etkili SPF 30, karma ve yağlı ciltler için özel olarak geliştiriliyor. Gözeneklerin tıkanmasını ve genişlemesini önleyen ürün, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruyor. Ürünün içeriğindeki sebum salgısını düzenleyici fluidactiv, ciltte oluşabilecek parlamaları önlüyor ve etkili matlık sağlıyor. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu kalkan görevi üstlenen ürün, cildi gün boyu yoğun olarak koruyor. Güneş kremini, güneşe çıkmadan önce temiz ve kuru yüz bölgenize bolca eşit miktarda uygulamanız gerekiyor. Yüzme, friksiyon ve spor gibi aktivitelerden sonra ise yenilemeniz öneriliyor.

9. Renkli yapısı ile cilt tonunu eşitleyen: Solante Acnes Tinted SPF 50+ Losyon

Sırada renkli güneş koruyucularını sevenler için harika bir önerimiz var. Solante Acnes Tinted SPF 50+ Losyon, yağsız özellikte bir güneş koruyucu. Düzensiz ciltler için formüle edilen ürün, gözenekleri tıkmayan yapısı sayesinde sivilce oluşumunu önlüyor. Modern ve stabil filtreleri ise cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Üstelik renkli özelliğiyle ciltteki renk bütünlüğünü sağlıyor. Sebum dengesini sağlayan güneş koruyucu, matlaştırıcı etkisi ile yağlı ciltlerin çok seveceği türden bir ürün. Yağlı ciltler için güneş kremi kullananların yorumlarının çok olumlu olduğunu da belirtelim.

10. Suya karşı dayanıklı: Dermoskin AcnMat SPF 50+ Güneş Koruyucu Jel Krem

Yağlı cilt için en iyi güneş koruyucu önerileri listesinin son sırasında Dermoskin AcnMat SPF 50+ Güneş Koruyucu Jel Krem bulunuyor. Yağlı ciltler için özel olarak geliştirilen ürün; renksiz, beyazlık bırakmayan ve yağsız yapısı ile cilde ipeksi bir his veriyor. Aynı zamanda cildi hem UVA hem UVB ışınlarına karşı ve suya karşı ekstra olarak koruyor. İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde güneş kremi, cilt bariyerini güçlendirip cildin korunmasına karşı destek oluyor. Dermoskin markalı güneş kremi yorumlarına bakıldığında ürünün kullanıcılar tarafından çok sevildiği ve önerildiği görülüyor.